Eurofighter’da imzalar atıldı

Türkiye’nin bir süredir satın almak istediği Eurofighter savaş uçaklarında imzalar dün atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmanın imza törenine geçildi.

STRATEJİK İLİŞKİLERİN YENİ NİŞANESİ

Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzaların heyetler arası görüşmelerde atıldığını belirterek "Biz de az önce Sayın Starmer ile bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum” dedi. Erdoğan, “Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık'ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum” diye konuştu.

HEDEF ÖNCE 30, SONRA 40 MİLYAR DOLAR TİCARET

"Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Malumunuz Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkartmak kararlılığındayız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayii alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca, çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız."

İSRAİL DİZGİNLENMELİ

Starmer ile Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduklarını vurgulayan Erdoğan, Birleşik Krallık’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararına ilişkin de "Biz bu karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallık ile de birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Starmer ile Ukrayna'daki son gelişmeleri de değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Dördüncü yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik. Suriye'de ise kalıcı istikrarın, Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizde vurguladık. Bu çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme çabalarının da önlenmesi gerektiğinin önemle üzerinde durduk" ifadelerini kullandı.

NATO’DA GÜVENLİĞİ ARTIRACAK

Toplantıda konuşan Starmer da "İki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir ancak birlikte şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz" dedi. İngiltere'nin Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı sağlayacağını ve gelecekte daha fazlasının alınması seçeneğinin bulunduğunu bildiren Starmer, "Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğini artıracak" ifadelerini kullandı. Orta Doğu'da barış için beraber çalıştıklarını aktaran Starmer, "Bu anlamda sizin oynamış olduğunuz rolün özellikle altını çizmek isterim. Gazze'deki barış planının ilk aşaması yerine geliyor. Şu anda bu anlaşmanın mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde uygulanması aşamasındayız ve bölgeyi çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.







