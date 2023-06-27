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Ev sahibi - kiracı tartışması cinayetle bitti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Abdullah E. isimli kişi, kira meselesi yüzünden tartıştığı babasının kiracısı Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu’yu tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Abdullah E., korkutmak için ateş açtığını öne sürerken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

13:06 . 27/06/2023 Salı
DHA
Abdullah E., korkutmak için ateş açtığını öne sürerken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abdullah E., korkutmak için ateş açtığını öne sürerken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta 20 Haziran günü saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu'yu tabancayla öldürülmüş olarak buldu. Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis, Chima Paschal Anaekwu’nun aynı binada oturan ev sahibi Ali E. (72) ile zaman zaman kira meselesi yüzünden tartıştığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Ali E.’nin oğlu Abdullah E.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis olaydan sonra kaçan Abdullah E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

“Korkutmak için ateş açtım”

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Abdullah E., babasıyla, Chima Paschal Anaekwu arasında olay günü kira meselesi yüzünden tartışma çıktığını söyledi. Abdullah E. bu sırada kendisini korumak ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini daha sonra kaçtığını anlattığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdullah E., adliyeye sevk edildi.



#İstanbul
#Esenyurt
#Chima Paschal Anaekwu
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