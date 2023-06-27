Ev sahibi - kiracı tartışması cinayetle bitti

Kiracı ve ev sahipleri için kritik tarih yaklaşıyor. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Ev sahibi ve kiracılar kira artışı uygulamasında süreyi merak ediyordu. Kira artışına yüzde 25 zam sınırında süre uzatıldı. Peki kiralarda yüzde 25 sınırında süre ne kadar uzatıldı? Ev sahipleri temmuzdan sonra zam oranını nasıl belirleyecek, kiracıların hakları neler olacak?