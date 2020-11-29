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Evde horoz dövüşüne baskın

Üsküdar’da bir gecekonduda horoz dövüştüren 10 şüpheli yakalandı. İkamette bulunan 11 horoz muhafaza altına alınırken, aralarında ev sahibinin de bulunduğu şahıslara sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 10 bin 380 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Horoz dövüşü yaptıranlar tutuklandı.
Horoz dövüşü yaptıranlar tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yaptığı çalışmalarsa 27 Kasım tarihinde saat 20.55 sıralarında Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde bir gecekonduda horoz dövüşü yapıldığını ve yasa dışı bahis oynandığını tespit etti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen polis, ikamette 11 adet horoz ve horoz dövüşü için ring alanının bulunduğunu ancak horoz dövüşü olmadığını ve horozların yaralı olmadıklarını belirledi.

İHA
Baskın yapıldı.

İkamet sahibi Halim O. ve ikamette bulunan Yavuz S., Fatih E., Ender T., Muhammed Halit Ç., Cüneyt Y., Mehmet A., Berat K., Seyhan K. ve Alişan Y. yakalandı. Şahıslar hakkında “yasa dışı bahis” suçundan işlem yapıldı. Ayrıca şahıslara sosyal mesafe kuralına uymamaktan 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereği 10 bin 380 lira idari para cezası uygulanırken, horozlar muhafaza altına alındı.

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