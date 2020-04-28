Evde kumar oynarken basıldılar

Hayat

Kimin ne yaptığı değil hep beraber neler yaptığımız önemli

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yeme-içme sektörünüde sıkıntıya soktu. Böylesi zor günlerde ortak akıl çerçevesinde, tüm sektörün bir arada hareket etmesi gerektiğini belirten Sözen, "Artık kimin ne yaptığı değil, hep beraber neler yaptığımız önemli" ifadelerini kullandı.