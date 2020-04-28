Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Evde kumar oynarken basıldılar
3. SAYFA

Evde kumar oynarken basıldılar

Hatay'da ihbar üzerine Emniyet ekipleri bir eve baskın düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye 63 bin 175 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Hatay’da evde kumar oynayan 15 kişiye, 63 bin 175 bin lira ceza
Hatay’da evde kumar oynayan 15 kişiye, 63 bin 175 bin lira ceza

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir evde kumar oynarken yakalanan 15 kişiye, 63 bin 175 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

DHA
arşiv

Ev sahibine adli soruşturma başlatıldı

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 15 kişiyi kumar masasında yakaladı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği karantina tedbirlerine uymamaktan ve kumar oynamaktan toplam 63 bin 175 lira para cezası kesildi. Ev sahibi hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Bakırköy'de büyük panik: Çantamda bomba var deyip raylara oturdu
GÜNDEM
Bakırköy'de büyük panik: Çantamda bomba var deyip raylara oturdu
Abone Ol Google News
İyileşen hastada rekor yükseliş

İyileşen hastada
rekor yükseliş

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
THY 28 Mayısa kadar uzattı

THY 28 Mayıs'a kadar uzattı

Tüm iç ve dış hat seferleri ile ilgili yeni karar.
Sözde temsilci bakın kim çıktı

Sözde temsilci
bakın kim çıktı

​Yayına muhabir diye terör örgütü liderinin eşini bağlamışlar.
Afrin'i kana buladılar

Afrin'i kana buladılar

​YPG/PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı.
​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Çelik'in MYK sonrası açıklamaları.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Eldivenleri çift değil tek saymışlar

Eldivenleri çift değil tek saymışlar

​İngiltere'de bir sağlık skandalı daha.

BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Bir müddet daha...

Bir müddet daha...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
O polis tutuklandı

O polis tutuklandı

​Adana'da uygulamadan kaçan genci vurmuştu...
Türk halkının <br>iki özlemi

Türk halkının
iki özlemi

​'Evde kalma sürecinde özlenenler' araştırması sonuçlandı
Yakında devre girecek

Yakında devre girecek

Solunum cihazından sonra dijital röntgen cihazı geliyor.
İlk müjde Malatya'dan

İlk müjde Malatya'dan

Plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti
Ligleri iptal ettiler

Ligleri iptal ettiler

​Fransa'da 2019-20 sezonu oynanmayacak.
Maskeler iş yerinde!

Maskeler iş yerinde!

​SGK'lı çalışanlar eczaneye gitmeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.