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Evde 'sarı serum' kullandı: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Evde 'sarı serum' kullandı: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

10:095/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
DHA
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Uzmanlar, vitamin ve mineral takviyeleri içeren sarı serumun bilinçsiz kullanımda hayati risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
Uzmanlar, vitamin ve mineral takviyeleri içeren sarı serumun bilinçsiz kullanımda hayati risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Halk arasında 'atom' veya 'sarı serum' olarak bilinen, vitamin takviyeleri içeren serumlar ölümcül vakalarla gündemde. Son olarak, Ataşehir'de evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu (64), fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde sarı serum kullanan iki kişi hayatını kaybetmişti. Sarı serum yine can aldı.

Ataşehir'de iddiaya göre evde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu (64), fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.


#Sarı Serum
#İstanbul
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