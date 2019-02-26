Evdekileri de buraya getirin

Erzurum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ndeki Acil Servis doktorlarının dikkatiyle zehirlendikleri belirlenen 4'ü çocuk 6 kişilik iki ailenin 5 üyesi, tedaviye alındı. Fakültenin Acil Tıp Ana Bilim Dalı’nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Osman Koçak, "Karbonmonoksit gazından diğer kişilerin de etkilenmiş olabileceğini düşünerek evdeki 4'ü çocuk 5 kişiyi de hastanemize çağırıp tetkik ettik. Yaptığımız incelemede bu 5 kişinin zehirlendiğini belirledikten sonra tedavilerine başladık" dedi.

SOBA SÖNMEDEN UYUDUK

Çat ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Yaşar (32) ve 2 çocuğu ile evine misafir gelen ablası Aysel Tanas, 2 gün önce ısınmak için yaktıkları sobayı gece tamamen söndürmeden uyudu. Sabah saatlerinde sobadan sızan ve "sessiz katil" olarak da tanımlanan karbonmonoksit gazından etkilenen Yaşar, şiddetli baş ağrısıyla uyandı.

İLK MÜDAHALE HASTANEDE

Mide bulantısı şikayeti de olan Yaşar, vakit kaybetmeden evde misafir kalan ablası Tanas'ı ve çocukları uyandırıp yakınlarından yardım istedi. Yardım üzerine Çat Devlet Hastanesi’ne giden Yaşar, buradaki ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İKİ KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Burada yapılan tetkik sonrası Yaşar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit eden doktorlar, Yaşar ile evde kalanların da zehirlenme ihtimalini değerlendirerek, evdeki Aysel Tanas ile 4 çocuğun hastaneye getirilmesini istedi. Hastaneye çağırdıkları Tanas ile 4 çocuğun karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirleyen hekimler, Meryem Yaşar dışındaki diğer 5 kişiyi de tedaviye aldı. Hastanede bir gün tedavi gören 4 çocuk taburcu edildi, Yaşar ve Tanas'ın ise Acil Yoğun Bakım Servisi’ndeki tedavileri sürüyor.



