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Gündem Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı
ZONGULDAK

Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

Zonguldak'ta, bir süredir kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Ahmet Gürsoy, evinde ölü bulundu.

Haber Merkezi DHA
Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı.
Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı.

Yaşanan olay, gece saatlerinde Rat Mahallesi 3. Durak Sokak'ta meydana geldi. İkamet ettiği Balıkesir'den yaklaşık 1 ay önce memleketine gelen Ahmet Gürsoy'un evinden gelen kötü kokular üzerine ağabeyi içeri girdi.

  • Ahmet Gürsoy'un cesediyle karşılaşan ağabeyi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, evde incelemede bulundu. Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Ahmet Gürsoy'un cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürsoy'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı.
Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı.
Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı.

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