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Eve gizli kamera yerleştirdi: Ev sahibini görünce şoke oldu

Bursa'da yeni taşındığı evinden aralıklarla döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı fark eden 33 yaşındaki Ecem Gökçe Seyhan, şüphelendiği 42 yaşındaki ev sahibi Ayşegül K.'nin hırsızlık yaptığını yatak odasına kurduğu güvenlik kamerası ile ortaya çıkarttı. Gözaltına alınan ev sahibi suçunu itiraf ederken, Seyhan'ın toplamda 400 bin lira değerinde döviz ile ziynet eşyasının çalındığı belirlendi.

14:59 - 31/10/2023 Salı
DHA
Gizli kamera görüntüleri.

Gizli kamera görüntüleri.

Bursa'daki olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 Eylül'de Kızılcık Sokak'taki bir binada daire kiralayan Ecem Gökçe Seyhan, taşındığı günden itibaren birikimi olan altın ve dövizlerinin azaldığını fark etti. Bu süreçte Seyhan, aynı binada oturan ev sahibinin sürekli eşya yenilediğini görünce durumdan şüphelendi. Durumu erkek arkadaşına anlatıp, yatak odasına kamera koyan Seyhan, daha sonra ev sahibi Ayşegül K.'yi çay içmek için eve çağırdı. Bir süre ev sahibi ile sohbet eden Seyhan ile erkek arkadaşı, kirayı ödemek istediklerini söyledi. Bunun üzerine çift, yüklü miktarda döviz çıkarıp, ev sahibinin görmesini sağladı ve ödemeyi yaptı.

Program kurdular, bildirim geldi

Çift, daha sonra dışarıya çıkacaklarını belirtti. Bunun üzerine Ayşegül K., evden ayrıldı. Bir süre sonra çift, dışarı çıktı. Dışarıdaki çiftin cep telefonuna, güvenlik kamerası programından 'Evinize biri girdi' bildirim geldi. Çift, görüntülerden evlerine Ayşegül K.'nin girdiğini ve hırsızlık yaptığını gördü. Seyhan'ın ihbarı sonrası Ayşegül K., Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İfadesinde, kapıyı 'maymuncuk' diye tabir edilen anahtar ile açtığını itiraf eden şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan Ayşegül K.'nin toplamda 400 bin lira değerinde döviz ile ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.


#Bursa
#Osmangazi
#Bağlarbaşı
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