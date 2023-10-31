Eve gizli kamera yerleştirdi: Ev sahibini görünce şoke oldu

Bursa'daki olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 Eylül'de Kızılcık Sokak'taki bir binada daire kiralayan Ecem Gökçe Seyhan, taşındığı günden itibaren birikimi olan altın ve dövizlerinin azaldığını fark etti. Bu süreçte Seyhan, aynı binada oturan ev sahibinin sürekli eşya yenilediğini görünce durumdan şüphelendi. Durumu erkek arkadaşına anlatıp, yatak odasına kamera koyan Seyhan, daha sonra ev sahibi Ayşegül K.'yi çay içmek için eve çağırdı. Bir süre ev sahibi ile sohbet eden Seyhan ile erkek arkadaşı, kirayı ödemek istediklerini söyledi. Bunun üzerine çift, yüklü miktarda döviz çıkarıp, ev sahibinin görmesini sağladı ve ödemeyi yaptı.