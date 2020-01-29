Evi satan çok sağlam demiş: YIKILYOR Evi satan çok sağlam demiş: Yıkılıyor Elazığ merkeze bağlı İcadiye mahallesinde bulunan 7 katlı binanın, 6.8'lik depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına başlandı. Apartmandaki daireye 2 önce taşındığını anlatan Makbule Baran, "Evi 3 ay önce aldım. Daireyi satan çok sağlam demişti. İçine 40 bin TL para harcadım. Şimdi yıkıldı" dedi.

Haber Merkezi 29 Ocak 2020, 10:52 Son Güncelleme: 29 Ocak 2020, 11:11 DHA