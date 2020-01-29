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ELAZİĞ

Evi satan çok sağlam demiş: YIKILYOR

Evi satan çok sağlam demiş: Yıkılıyor

Elazığ merkeze bağlı İcadiye mahallesinde bulunan 7 katlı binanın, 6.8'lik depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına başlandı. Apartmandaki daireye 2 önce taşındığını anlatan Makbule Baran, "Evi 3 ay önce aldım. Daireyi satan çok sağlam demişti. İçine 40 bin TL para harcadım. Şimdi yıkıldı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Evi yıkılan Baran, daireyi satanlar yüzünden mağdur olduklarını söyledi.
Evi yıkılan Baran, daireyi satanlar yüzünden mağdur olduklarını söyledi.


Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, İcadiye Mahallesi Necdet Doğan caddesinde bulunan, 7 katlı Altunbaş Apartmanı, ekiplerce riskli olarak tespit edilince yıkımına karar verildi. Caddenin iki tarafı da güvenlik önlemleri alınıp, bariyerlerle kapatıldı.

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DHA
Makbule Baran, maddi manevi büyük kayıp yaşadıklarını söyledi.

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Binanın kolonları çatlamış

  • Altunbaş Apartmanı'nın, dün akşam yıkımına başlandı. Binadan 3 ay önce satın aldığı daireye 2 önce hafta yerleşen Makbule Baran, yıkımına üzüldüğünü söyledi. Binanın depremde hasar gördüğünü anlatan Baran, "Evin içi kötüydü. Ben de 40 bin TL masraf ettim. Her şeyi hazırladım, eve yerleştim. 2 hafta oturdum ama yıkım kararı alındı. Mağdur oldum. Çok üzüldüm. Depremde hasar gördü binamız. Kolonları çatlamış. Evi aldığım kişi çok sağlam demişti.
    'Cana geleceğine mala gelsin'Ama ne yazık ki öyle çıkmadı. Yetkililer geldi, inceleme yaptı. Yıkım kararı aldılar. Tabi ki cana geleceğine mala gelsin. Canımıza bir şey olmadan önlem alındı. Fakat maddi olarak mağduriyet yaşamış olduk. Yine de çok şükür" diye konuştu.

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