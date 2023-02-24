'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında başvuru sayısı 7 bin 792'ye ulaştı

"Bu hayır yarışı içinde olmak isteyen vatandaşlarımız yoğun bir şekilde kampanyaya destek veriyorlar. Sanatçılarımız, spor dünyasından önemli isimler, siyasiler bu kampanyaya destek veriyorlar. İnanıyoruz ki bu sıkıntılı dönemde bir nebze olsun depremzede kardeşlerimizin sıkıntılarını giderecek şekilde, evlerini bu sisteme kaydettiren hayırsever vatandaşlarımız sayesinde, depremzede kardeşlerimiz, geçici bir süreyle bu evlerde misafir olabilecekler."