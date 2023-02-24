6 Şubat’taki büyük depremler, yıkımın yaşandığı şehirlerle bağlantıyı sağlayan Niğde Otoyolu’nu kullanan araçların niteliğini de değiştirdi. Daha önce ticari malzeme ve yolcu araçlarının ağırlıkta olduğu yolda depremin neden olduğu TIR ve tahliye yoğunluğu, her iki istikamette de sürüyor. Niğde Otoyolu ve batı yollarının tamamında “46”, “02” ve “31” plakaları dikkat çekiyor. Bölgeden ayrılan vatandaşlar enkazdan alabildiklerini arabalarına yükleyip yeni hayatları için yola düşmüş. Bunun yanı sıra bölgedeki çalışmalarını tamamlayan itfaiye ve cenaze araçları asıl görev yerlerine dönüyor. İş makineleri de taşıyıcıların arkasında gönderildikleri ile geri gidiyor.

Pozantı ve sonrasındaki otoyolların tamamında, depremzedelerin kafasındaki barınma sorununa bir nebze de olsa su serpecek pankart ve davetiyeler var. Yolda ellerinde “Ücretsiz yemek ve çorba” yazılı pankartlarla araçları durdurup ikramda bulunanlardan, ambalajlı sıfır kıyafet, çorap ve şapka hediye edenlere kadar birçok davet yer alıyor. Bu davetlerden en dikkat çekeni ise “Evim yuvan olsun” ve “Evimize buyurun” pankartları. “Evimize buyurun” pankartı, kısa süreli konaklama için depremzedeleri evine davet eden aileleri, “Evim yuvan olsun” pankartı da boş evlerini depremzedelere 1 yıl veya farklı sürelerle ücretsiz vermek isteyen aileleri anlatıyor.