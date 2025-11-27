Evin bahçesinde bulundu: Havan topu kontrollü şekilde imha edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan havan topu jandarma ekiplerince kontrollü olarak imha edildi.
Ayvalı köyünde evinin bahçesindeki ağaçların kökünü havalandırmak için çapa yapan Metin Yılmaz, toprağın altında mühimmata rastladı.
Yılmaz'ın durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri, havan topu olduğu belirlenen söz konusu mühimmatı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.