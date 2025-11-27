Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırklareli
Evin bahçesinde bulundu: Havan topu kontrollü şekilde imha edildi

Evin bahçesinde bulundu: Havan topu kontrollü şekilde imha edildi

13:1827/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Güvenlik güçleri, havan topu olduğu belirlenen söz konusu mühimmatı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.
Güvenlik güçleri, havan topu olduğu belirlenen söz konusu mühimmatı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan havan topu jandarma ekiplerince kontrollü olarak imha edildi.

Ayvalı köyünde evinin bahçesindeki ağaçların kökünü havalandırmak için çapa yapan Metin Yılmaz, toprağın altında mühimmata rastladı.

Yılmaz'ın durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri, havan topu olduğu belirlenen söz konusu mühimmatı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.

#Kırklareli
#Lüleburgaz
#Havan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Silah taşıma ruhsatı ücretleri 2026’da ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni tarifeler