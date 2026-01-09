Yeni Şafak
Evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası

17:499/01/2026, Cuma
AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.N. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.


Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 13 Mart 2025'te Barbaros Mahallesi'nde evinde gece saatlerinde poşete gizlediği 38,03 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.


Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasının da dikkate alınarak S.N'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.


Sanık S.N. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



#Adana
#hapis
#uyuşturucu
