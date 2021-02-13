Evini temizletmek isteyen de 112'yi arıyor

Ardahan'da meydana gelen olaylara acil müdahale edebilmek, can kayıplarını önleyebilmek için 24 saat görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar, hem sistemi hem de görevlileri meşgul ediyor. Merkeze geçen yıl gelen 62 bin 698 çağrıdan 50 bin 158'inin asılsız olduğu tespit edildi.

Komuta merkezine "Evimi temizler misiniz?", "İnşaat yaptım yardımcı olur musunuz", "Kaçak elektrik kullandığım için ceza geldi, bunu siz ödeyin." ve "Karantinadayım ama canım sıkıldı, dışarı çıkmak istiyorum beni dışarı çıkarır mısınız?" diyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden her gün ortalama binin üzerinde çağrı geliyor. Kovid-19 sürecinde çağrı yoğunluğu arttı

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Zihni Çağin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bir dönem yaşadıklarını, asılsız çağrıların bu yoğunluğu daha da artırdığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Çağrıların yüzde 80'i asılsız. Acil sağlıkla ilgili çağrıları karşılarken bu asılsız ihbarlar bizi gerçekten çok zor durumda bırakıyor. Son bir ayda ortalama aldığımız çağrılar 7 bin 750. Bunun yüzde 80'i ne yazık ki asılsız. İlgilenmemiz gereken hastalara ulaşmakta sıkıntı yaşadığımızda hem hasta hem biz karşılıklı bu mağduriyeti yaşamaktayız. İlginç olan bu çağrıları yapanlar, ısrarla sürdürüyorlar. Özellikle Kovid-19 döneminde sınırları zorlayıcı talepler hasıl oldu. Örneğin 'Karantinadayız, köyden çıkamıyoruz bize yardımcı olur musunuz?' şeklinde talepleri bile alıyoruz. Şaşırıp kalıyoruz."

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GÜNDEM Acil Sağlık Merkez sistemi: 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi

Evini temizletmek isteyenler dahi arıyor

Çağrı merkezinde görevli Meryem Güler, "Koşulsuz şartsız hastalarımıza ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırken bu çağrılar hakikaten bizi yoruyor ve meşgul ediyor. Para talebi, erzak talebi olan bile bizi arıyor. Bir vatandaşımız istisnasız her gün bizi saat 08.00'de aradı, kaçak elektrik faturasını bizim ödememizi istedi. Bu tür durumlar karşısında acil olaylar için yapılan çağrılar, dolayısıyla düşmüyor. Bir trafik kazasına yetişmemiş oluyor ya da gecikmiş oluyoruz. Biz buna üzülüyoruz." şeklinde konuştu.