Gündem Evlat nöbetindeki acılı babadan oğluna çağrı Etrafına bak HDP milletvekillerin evlatları senin yanında var mı?
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki acılı babadan oğluna çağrı: Etrafına bak HDP milletvekillerin evlatları senin yanında var mı?

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 123’üncü gününde kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbetindeki acılı baba Yusuf Erdinç evladına çağrı yaparak, "Seni devlettin için okuttum, Amerika için okutturmadım. Sen ise katillerin kıyafetlerini giymişsin kuru ekmek buramıyorsun, bırak gel" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki acılı babadan oğluna çağrı: Etrafına bak HDP milletvekillerin evlatları senin yanında var mı?
Evlat nöbetindeki aileler eylemlerine devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 123’üncü gününde de devam ediyor.

Van Gürpınar’dan gelen baba Yusuf Erdinç, İstanbul’da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor.

Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna ’teslim ol’ çağrısında bulundu. Erdinç, “HDP tarafından 2015’te kaçırıldı, PKK’ya verdiler, PKK’da Amerika’ya satıp uşaklık yaptırıyor. Ben burada oğluma sesleniyorum sen okumuş bir adamsın, senin yerin orası değil. Seni devlettin için okuttum, Amerika için okutturmadım. Etrafına bak HDP milletvekillerin evlatları senin yanında var mı? Onlar Avrupa’da 7 dil okuyor. Sen ise katillerin kıyafetlerini giymişsin kuru ekmek buramıyorsun, bırak gel. Şimdiye kadar senin peşini bırakmadım, 4 yıldır çadırdayım senin peşini bırakmayacağım” dedi.

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