Evlat nöbetini Ankara’ya taşıdı

3 yıl önce oğlu dağa kaçırıldığı için Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan baba Celil Begdaş, eylemini HDP’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nin önüne taşıdı. 19 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın, 5 Mayıs 2019'da HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Baba Begdaş, oğlunun Suriye'de bulunduğunu belirterek, "Ben, bu çocuğu HDP'ye büyütmedim. Hiçbir zaman Kürtlüğümü inkar etmedim. Kürt sorunu yok, bunlar yalan söylüyorlar" ifadesini kullandı.

HDP PKK SORUNU VAR

Açıklamanın ardından kaldırım üzerinde oturmaya devam eden Begdaş, gece de eylemini sürdüreceğini duyurarak, "Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var" diye konuştu.