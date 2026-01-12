Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Evliler dikkat, 'mesaja cevap vermeyen' yandı: Yargıdan milyonlarca çifti ilgilendiren karar

Evliler dikkat, 'mesaja cevap vermeyen' yandı: Yargıdan milyonlarca çifti ilgilendiren karar

17:1212/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Gelişen teknolojiyle birlikte evliliklerdeki iletişim sorunları da boyut değiştirerek mahkeme salonlarına taşınmaya başladı. Boşanma davalarında artık sadece fiziksel eylemler veya ağır hakaretler değil, dijital dünyadaki davranışlar da 'ağır kusur' olarak dosyaya giriyor. Çiftler arasında sıkça yaşanan 'mesajı görmezden gelme', 'sessize alma' veya 'bilerek cevap vermeme' gibi durumlar, hukukçular tarafından kritik bir uyarı konusu haline geldi. Yargıtay içtihatlarına göre, bu davranışın süreklilik arz etmesi, evliliğin bitişini getiren 'psikolojik şiddet' gerekçesi sayılabilir. İşte detaylar.

Dijital çağda iletişim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, eşler ve partnerler arasında yaşanan sorunlar yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Sessize alma, engelleme ya da mesajlara bilinçli şekilde cevap vermeme gibi davranışların psikolojik şiddet sayılıp sayılmayacağı, son dönemde aile mahkemelerine yansıyan dosyalarla birlikte gündeme geldi.


Aile mahkemelerinde görülen davalarda, klasik fiziksel şiddetin yanı sıra duygusal ve dijital baskı unsurlarının da delil olarak sunulduğu görülüyor. Uzmanlar, dijital ortamda sergilenen bu tür davranışların sistematik ve kasıtlı olması halinde hukuki neticeler doğurabileceğine dikkat çekiyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Burak Evci, şiddetin artık yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Günümüzde iletişimin büyük bölümü dijital mecralar üzerinden yürütülmektedir. Eşin ya da partnerin sürekli şekilde sessize alınması, engellenmesi veya mesajlara kasıtlı olarak cevap verilmemesi, karşı tarafta değersizlik ve dışlanmışlık hissi oluşturmaktadır. Bu durum süreklilik arz ederse psikolojik şiddet olarak değerlendirilmektedir" dedi.


"Eşin diğer eşi yok sayması, iletişimi bilinçli biçimde kesmesi kusur olarak kabul edilmektedir"


Mahkemelerin bireyin ruhsal bütünlüğüne zarar veren davranışları da dikkate aldığını ifade eden Evci, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına dikkat çekerek, "Eşin diğer eşi yok sayması, küçük düşürmesi, iletişimi bilinçli biçimde kesmesi kusur olarak kabul edilmektedir. Dijital platformlar üzerinden yapılan bu eylemler de aynı minvalde değerlendirilmektedir" diye konuştu.


"Her iletişim kopukluğu hukuki netice doğurmuyor"


Uzmanlara göre, her iletişim kopukluğu hukuki netice doğurmuyor. Bu tür davranışların tek seferlik değil, sistematik ve kasıtlı şekilde gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Boşanma davalarında delillendirmenin kritik olduğunu vurgulayan Evci, "Ekran görüntüleri, mesaj kayıtları ve tanık beyanlarıyla desteklenen dijital davranışlar, mahkeme nezdinde ciddi şekilde değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız dijital ortamda sergiledikleri tutumların hukuki sonuçlar doğurabileceğini unutmamalıdır" şeklinde konuştu.


Hukukçular, dijitalleşen dünyada iletişim biçimlerinin yalnızca sosyal değil, aynı zamanda hukuki sorumluluk doğuran alanlar haline geldiğini belirterek, bireyleri dijital davranışları konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyor.


#boşanma
#Dijital çağ
#Yargıtay
#Boşanma davaları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bayburt sosyal konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi: 500 BİN SOSYAL KONUT BAYBURT HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI CANLI İZLE