Gündem Evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp satarak uyuşturucu almış
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Konya'da evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp, satarak uyuşturucu almış

Evlilik hazırlığındaki genç kızların çeyizlerini çalıp satarak uyuşturucu almış

Konya'da 7 apartmanın bodrum kat kapılarını kırarak, evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizlerini çalıp, uyuşturucu alabilmek için satan 20 yaşındaki Servet D., gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayları Servet D.'nin yaptığını tespit etti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayları Servet D.'nin yaptığını tespit etti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan 7 apartmanın bodrum katındaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

DHA
Polis, Servet D.'yi Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde gezerken yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık parasıyla uyuşturucu alan 3 şüpheli tutuklandı
GÜNDEM
Hırsızlık parasıyla uyuşturucu alan 3 şüpheli tutuklandı

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayları 9 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Servet D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

DHA
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayları 9 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Servet D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis, Servet D.'yi Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Servet D.’nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve çaldığı malzemeleri spotçulara satarak uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi.

Uyuşturucu tacirlerinden polis baskınlarına şaşırtan önlem
GÜNDEM
Uyuşturucu tacirlerinden polis baskınlarına şaşırtan önlem

DHA
Servet D.'nin 7 apartmanın bodrum kat kapılarını kırarak, evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizlerini çaldığı tespit edildi.

Servet D.'nin ifadesini üzerine polis, 3 farklı spotçuya giderek çalıntı malzemelere el koydu. Servet D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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