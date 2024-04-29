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Eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'ın bombacısı yakalandı

BOZDOĞAN-32 operasyonuyla bombalı saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist Beykoz'da yakalandı. Operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.

14:08 - 29/04/2024 Pazartesi
DHA
Ele geçirilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşıldı.
Ele geçirilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşıldı.

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen K.A. aynı işyerinde kalan M.H. Beykoz'da yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; K.A'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi.

Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte kimyasal (patlayıcı) maddeler olduğu anlaşıldı.

Ayrıca yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu.



#DEAŞ
#Beykoz
#Bomba
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