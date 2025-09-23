Eylülde kar yağdı

Türkiye’nin doğusunda karlı günler başladı. Ardahan ve Kars’ın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Bayburt'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü. Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü. Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu. Kars’ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü.