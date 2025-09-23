Yeni Şafak
Eylülde kar yağdı

04:0023/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü.
Türkiye’nin doğusuna kar yağdı. Bayburt'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Ardahan- Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü. Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.

Türkiye’nin doğusunda karlı günler başladı. Ardahan ve Kars’ın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Bayburt'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü. Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü. Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu. Kars’ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü.


#Ardahan
#Kars
#kar
