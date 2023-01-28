EYT pazartesi günü Meclis'te

Emekliliği bekleyen milyonların gözü Meclis’te. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM’ye sunacaklarını açıkladı. Akbaşoğlu, TBMM’de EYT’ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorulara şu cevabı verdi: “İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00’de basın açıklamasıyla da düzenlemenin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız.”