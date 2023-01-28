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EYT pazartesi günü Meclis'te

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a (EYT) yönelik kanun teklifi pazartesi Meclis’e sunuluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bu konuda pazartesi saat 11.00'de basın açıklamasıyla düzenlemenin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TBMM Genel Kurulu.

TBMM Genel Kurulu.

Emekliliği bekleyen milyonların gözü Meclis’te. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM’ye sunacaklarını açıkladı. Akbaşoğlu, TBMM’de EYT’ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorulara şu cevabı verdi: “İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00’de basın açıklamasıyla da düzenlemenin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız.”


#TBMM
#EYT
#Kanun Teklifi
1 saat önce
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EYT pazartesi günü Meclis'te
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