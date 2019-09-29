F-16'lar sınırda İHA vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:
28 Eylül 2019 tarihinde Milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti.
Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik’ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu.
- İHA’nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu.