F-16'lar sınırda İHA vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

28 Eylül 2019 tarihinde Milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti.

Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik’ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu.

Düşürülen İHA'nın enkazına ulaşıldı.