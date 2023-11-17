F-35 yerine Eurofıghter

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler.
TBMM Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2024 bütçesini sunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Eurofighter uçaklarının alımı ile ilgili soruya Bakan Güler, “Eurofighter almak istiyoruz, Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya ‘çözeceğiz’ diyor. Olursa 40 tane istiyoruz” karşılığını verdi. Envanterde bulunan uçakların görevler için yeterli olduğunu belirten Bakan Güler, “Biz ileriye bakıyoruz. F-35’de birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerine çalışıyoruz.” dedi.
KAAN’A YERLİ MOTOR
F-16’ların modernizasyonu ile ilgili bilgiler amtaran Güler, yerli üretim 2 uçağa öncelik verildiğini söyledi. Güler, “Hürjet bizim eğitim uçağımız olacak ama aynı zamanda da muharip uçak. Asıl hedefimiz KAAN. Bu yılın sonunda ilk uçuşunu yapacak. 2028’de kendi motorunu teslim edeceğiz. 2031-3032’de de en geç kendi motorumuzla uçuşa başlayacak” diye konuştu.
S400 çamaşır makinesi mi!
Güler, S400 hava savunma sisteminin faal durumda olup olmadığına ilişkin soru üzerine, “Bizler yedi gün yirmi dört saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey yok. S400’e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız” diye konuştu. CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Niye kullanmıyorsunuz?” sorusuna ise “Bu çamaşır makinesi mi?” cevabını verdi.