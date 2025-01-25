Faciaya resmen yol verdiler

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili ihmaller zinciri netleşiyor. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün, otel yetkilisi Kadir Özdemir’in talebi üzerine Grand Kartal Otel’i denetlediği, çıkan eksikler üzerine otelin bir dilekçe ile denetim talebini geri çektiği ortaya çıkmıştı. 16 Aralık’taki ilk denetime katılan itfaiye ekibindeki Selami Subay, o günü Yeni Şafak'a anlattı. Otel yetkilisi Kadir Özdemir tarafından 12 Aralık’ta yapılan denetim talebi üzerine 16 Aralık’ta otele gittiklerini belirten itfaiye görevlisi Subay, “Benim son nöbet günümdü, daha sonra izne çıktım ve emekli oldum. O gün görev kağıdının yazılması üzerine kabin memuru İrfan Acar’la otele gittik” dedi.





9 MADDEDEN 1’İ UYGUNDU

Binada aşağıdan yukarıya yangınla ilgili itfaiyeyi ilgilendiren her şeyi incelediklerini ifade eden Subay, kendisinin üst katlara, ekip arkadaşı İrfan Acar’ın ise mutfağın da bulunduğu alt katlara baktığı bilgisini verdi. Subay, “Otel denetime dair 9 maddenin sadece 1’inde yeterli görüldü. Denetimden sonra lobide otel müdürü Zeki Yılmaz’la oturduk. Eksikleri madde madde kağıda yazdık. Zeki bey otelin teknisyenini çağırıp elektrik tesisatındaki eksiklerle ilgili ne yapılabileceğini istişare etti” diye konuştu. Tespit ettikleri eksikler üzerine otele 1 ay süre verdiklerini kaydeden Subay, “‘Eksikleri 1 ay içinde tamamlayıp bize haber verin’ dedik. Müdür de tamamlayacaklarını söyledi” ifadelerini kullandı.





TAŞLAR YERİNE OTURDU

Denetime katılan itfaiyeci Selami Subay’ın anlattıkları ve yangından sonra ortaya çıkan belgeler, otelin yangın denetiminden geçebilmek için daha sonra nasıl bir yol izlediğini net şekilde ortaya koydu. Eksiklerin belirlendiği itfaiye denetiminden sonra otel bir dilekçe ile denetim talebinin geri çekilmesi için başvurdu. Ardından da denetim talebindeki “3224 m2” ifadesi çizilip otelin arka cephesindeki “70 m2’lik” kafe-restoran bölümü için Mudurnu Enerji A.Ş. adına denetim talep edilip, felaketten 19 gün önce bu alana “yangın güvenliğine uygundur” raporu alındı. Selami Subay, yanan otelle ilgili “Bu yer merkezde olsa, kapısının dahi açılmasına müsaade etmezlerdi” değerlendirmesinde bulundu.





İTFAIYE ARACININ GIREMEDIĞI YERE ‘UYGUN’ RAPORU!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı TV yayınında Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili skandal bir açıklama yaptı. Belediyenin, otelin arka cephesindeki 70 m2 kafe-restoran bölümü için yangın güvenliği yeterlilik belgesi verdiğini ifade eden Özcan, bu alana itfaiye araçlarının ise giremediğini söyledi. Özcan “Şu kadarcık dar bir yol olduğu için itfaiye buraya giremiyor” dedi. Şimdi “İtfaiye araçlarının giremediği yere nasıl ‘Yangın güvenliğine uygundur’ raporu verildi?” sorusuna cevap aranıyor.





Bu cepheden sadece 1 kişi kurtarılabildi

Yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nce düzenlenen raporda, felaket anına ilişkin bilgiler dikkat çekti. Otelin ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla kişinin pencerelerden tahliye edildiği, ancak küle dönen arka cepheden sadece 1 kişinin kurtarılabildiği belirtildi. Raporda, “Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir” ifadeleri yer aldı.





OTELIN SAHIBI VE GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI

Kartalkaya'daki felakete ilişkin soruşturmada işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı. Soruşturmada, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç, Mehmet Gündüz, elektrikçi Hüseyin Özer ve emekli mimar Ali B. gözaltındaydı. Dün 2 şüphelinin daha alınmasıyla gözaltı sayısı 14’e çıktı. Jandarmada ve savcılık işlemleri tamamlanan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Halit Ergül ve Emir Aras'ın tutuklanmasına hükmetti. Gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



