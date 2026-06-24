Fahiş fiyatlar tatili kısalttı

2026 yaz sezonunda tatil bölgelerindeki fiyatlar, vatandaşların tatil alışkanlıklarını değiştirdi. Özellikle Bodrum, Çeşme ve Alaçatı gibi gözde destinasyonlarda konaklama ücretleri yükselirken, plaj ve yeme-içme harcamaları da tatil bütçelerini zorladı. TÜKONFED Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gem, artan maliyetler nedeniyle vatandaşların tatilden vazgeçmek yerine süreyi kısalttığını belirterek, “Geçmişte 15 gün tatil yapan bir aile bugün aynı tatili 7-10 güne düşürüyor” dedi.
2026 yaz sezonunda özellikle Bodrum, Çeşme ve Alaçatı'daki otel fiyatları tartışma konusu. Bodrum ve Alaçatı gibi popüler destinasyonlarda 2 kişilik bir haftalık tatil fiyatı 100 bin liranın üzerine çıkıyor. Yükselen fiyatlar nedeniyle birçok vatandaş tatil sürelerini kısalttı. İşletmeciler ise plajların ve otellerin boş olmasından şikayetçi.
GECELİK KONAKLAMA ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA
Tatil bölgelerinde konaklama ücretleri vatandaşların bütçesini zorluyor. Bazı otellerin 1 gecelik konaklama ücretinin asgari ücreti geçmesi dikkat çekiyor. Bodrum'da otellerde gecelik fiyatlar ortalama 10 bin TL'nin üzerine çıkarken lüks segmentte bu rakam 50 bin TL'yi aşıyor. 2 kişinin 1 haftalık Bodrum tatili için yalnızca konaklamaya ayırması gereken bütçe 35 bin ila 75 bin TL arasında değişirken, ultra lüks tesislerde bu rakam 700 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Çeşme ve Alaçatı'da 7 gecelik konaklama maliyeti 28 bin ila 60 bin TL arasında seyrederken, Antalya'da 25 bin ila 55 bin TL, Marmaris'te 20 bin ila 45 bin TL, Kuşadası'nda ise 18 bin ila 40 bin TL arasında değişiyor. Fahiş fiyatlar otellerdeki konaklamayla da sınırlı değil. Bazı işletmelerde plaja giriş ücretinin kişi başı 230 avroya kadar çıktığı belirtiliyor. Lahmacunun 30 avro, hamburgerin 42 avrodan satılması, tatil beldelerindeki fahiş fiyatları hep gündemin üst sıralarında tutuyor.
TATİL SÜRESİ KISALIYOR
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gem, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların tatilden tamamen vazgeçmediğini, ancak tercihlerinde değişikliğe gittiğini ifade etti: “En belirgin değişim, konaklama süresinde yaşandı. Geçmişte 15 gün tatil yapan bir aile bugün aynı tatili 7-10 güne düşürüyor. Tatilden vazgeçmek yerine süreyi kısaltıyorlar. Tüketiciler bütçelerine uygun alternatiflere yöneldi. Daha önce 5 yıldızlı tesisleri tercih eden tatilciler, artık 4 yıldızlı ya da aile işletmesi niteliğindeki tesislere yöneliyor. İnsanlar alıştıkları destinasyonlardan vazgeçmiyor ama konaklama tercihlerinde daha ekonomik seçeneklere yöneliyor.”
‘Yerli turiste özel fiyat uygulansın’ çağrısı
- Yılın ilk yarısında yaşanan jeopolitik gelişmelerin turizm sektörünü olumsuz etkilediğini belirten TÜKONFED Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Gem, “Orta Doğu ülkelerinden gelen turist sayısında da düşüş var. Bölgede tansiyonun düşmesiyle rezervasyonlarda artış yaşanacağını düşünüyoruz. Özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarının sektör açısından daha hareketli geçmesini bekliyoruz” diye konuştu. Gem, yerli turistlerin desteklenmesi amacıyla özel uygulama çağrısı da yaptı: “Avrupa pazarlarına uygulanan bazı fiyat avantajlarının bu yıl yerli turistler için de uygulanması düşünülebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda sektörle ortak çalışma yürütmesi iç turizmi canlandırır.”