Fahiş fiyatlar tatili kısalttı

2026 yaz sezonunda özellikle Bodrum, Çeşme ve Alaçatı'daki otel fiyatları tartışma konusu. Bodrum ve Alaçatı gibi popüler destinasyonlarda 2 kişilik bir haftalık tatil fiyatı 100 bin liranın üzerine çıkıyor. Yükselen fiyatlar nedeniyle birçok vatandaş tatil sürelerini kısalttı. İşletmeciler ise plajların ve otellerin boş olmasından şikayetçi.

Tatil bölgelerinde konaklama ücretleri vatandaşların bütçesini zorluyor. Bazı otellerin 1 gecelik konaklama ücretinin asgari ücreti geçmesi dikkat çekiyor. Bodrum'da otellerde gecelik fiyatlar ortalama 10 bin TL'nin üzerine çıkarken lüks segmentte bu rakam 50 bin TL'yi aşıyor. 2 kişinin 1 haftalık Bodrum tatili için yalnızca konaklamaya ayırması gereken bütçe 35 bin ila 75 bin TL arasında değişirken, ultra lüks tesislerde bu rakam 700 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Çeşme ve Alaçatı'da 7 gecelik konaklama maliyeti 28 bin ila 60 bin TL arasında seyrederken, Antalya'da 25 bin ila 55 bin TL, Marmaris'te 20 bin ila 45 bin TL, Kuşadası'nda ise 18 bin ila 40 bin TL arasında değişiyor. Fahiş fiyatlar otellerdeki konaklamayla da sınırlı değil. Bazı işletmelerde plaja giriş ücretinin kişi başı 230 avroya kadar çıktığı belirtiliyor. Lahmacunun 30 avro, hamburgerin 42 avrodan satılması, tatil beldelerindeki fahiş fiyatları hep gündemin üst sıralarında tutuyor.