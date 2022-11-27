Faizi tek haneye indirdik enflasyon da inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası açılış töreni ile AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan’ın gündeminde tek haneye indirilen faiz ve sınır ötesi operasyon vardı. Faizin tek haneye düşürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, enflasyonun da düşeceği mesajını verdi.

GÜNÜ KURTARMANIN PEŞİNDELER

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Etrafımız milletimizin zayıf düşürmesini, ülkemizin tökezlemesini ve devletimizin gücünü kaybetmesini bekleyen sırtlanlarla dolu. Musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz. Biz altyapı ve üst yapı beraber yaparız. Bunlar günü kurtarmanın peşinde. Biz asla. Evlatlarımıza daha huzurlu bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bay Kemal yıllarca şehir hastanelerini eleştirdi. SGK batıran sensin. Bay Kemal’in kötülediği tesisler koronavirüsle mücadelede kritik görevler üstlendi.

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FAİZİ İNDİRDİK ENFLASYON DA İNECEK

Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Bizim için önce faizdi faizi tek haneye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum gelin başta kamu bankaları olmak üzere size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Yatırım kredisi ile hedefimiz yatırım istihdam üretim ihracat cari fazla yoluyla büyüme. Seçim tarihine kadar ekonomik olumsuzlukların önemli bölümünü ortadan kaldıracağız.

Bay Kemal kendine gel. Senin yanındaki PKK’nın siyasi uzantılarıyla beraber yürümedik biz yollarda sen bu yollarda onlarla yürüdün. Muhalefet, Meclis tartışmalarında söylüyorlar “Biz başarılı oldular, iyi yaptılar mı diyeceğiz” diyorlar. Zaten siz demeyin benim milletim diyor milletim.

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BORSAYI HEDEF ALAN BİR MUHALEFET LİDERİ OLAMAZ

Dünyanın hiçbir yerinde borsayı hedef alan bir muhalefet liderine rastlayamazsınız. Millete karşı 5. kol faaliyeti yürüteni de yoktur. Mevcut yönetim içinde CHP, Türkiye’nin içine sokulmuş bir Truva Atı’dır diyoruz. Son 1 yıldır zirveye çıkan ekonomik dalgalanmaların insanlarımızın üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri çok iyi biliyoruz. Yürüttüğümüz hazırlıklarla inşallah seçim tarihine kadar önemli bir bölümünü ortadan kaldıracağız.

KANAL İSTANBUL DA OLACAK

18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak. 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmayanlar kaybedeceklerini anlayınca sandığa gölge düşürmeye çalışıyor. Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde de bizi Batı’ya sırtımızı dönmekle suçladılar.

İKİ DİPLOMATİK ZAFERE İMZA ATTIK

Sonuçta Türkiye dengeli politikası ile hem krizden çok az etkilendi hem de dünyanın takdirini kazandı. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla kimsenin cesaret edemediği iki büyük diplomatik zafere imza attık. Bana dedikleri hep şu ‘Başkan bir taraftan Putin bir taraftan Zelenski her iki tarafı nasıl idare ediyorsun?’ Bu bir sırdır dedik. Bizim savunmada yerlilik oranımız yüzde 80’e çıktı. 20 yıl önce bizim İHA’mız, SİHA’mız, Akıncımız, Kızıl Elmamız mı vardı? Şimdi hepsi var. Akıncı da üretildi. Akıncı’nın özelliği F-16 taşıdığı bombayı taşıyabiliyor. 2023 sonuna doğru Kızıl Elma da seri üretime geçmiş olacak.”

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KİMSE HAYVANLARA EZİYET EDEMEZ

Konya’daki barınakta hayvanların öldürülmesine de değinen Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde aslında ülkemizin en modern tesisi olan, belediyemizin hayvan barınağında, orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır.” dedi.

BU KONUNUN DA YAKIN TAKİPÇİSİYİZ

Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanların da insanlara Allah’ın bir emaneti olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Onlardan elbette istifade edeceğiz. Ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Bir gün Peygamberimiz, yanında sahabeyle bir köpek cesedinin yanından geçiyorlar. Sahabe kokudan burnunu tıkamaya yönelmiş. Fakat Peygamber Efendimiz’in şu ifadeleri bize ibreti alemdir. Diyor ki Allah’ın Resulü, ‘Ah, dişleri ne kadar güzel?’ Nereden nereye... İşte biz, hayvana bu şekilde yaklaşan, bakan bir dinin, bir inancın, bir peygamberin ümmetiyiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak başka aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan tüm Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, milletvekili arkadaşlarım, kimse bundan şüphe etmesin.”

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SINIRLAR GÜVENLİ HALE GELECEK

Suriye’deki terör hedeflerini yok edileceği mesajını yineleyen Erdoğan, “Harekatlarla sınırlar güvenli hale gelecek” dedi. Konuşmasına, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 3 askere Allah’tan rahmet diledi. Alandakilerden şehitler için Fatiha okumalarını isteyen Erdoğan, “’Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için’ diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak, her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

MEVLANA TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi’ni ziyaret ederek Hz. Mevlana’nın kabri başında da dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitabı sonrasında Mevlana Türbesi’ni ziyaret etti. Türbedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, burada Hz. Mevlana’nın kabri başında da dua etti.

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ASELSAN FABRİKASI ÜSTÜN SİLAHLAR ÜRETECEK

Konya’nın sadece geçmişiyle övünen değil, aynı zamanda bitip tükenmek bilmeyen bir enerjiyle, kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehir olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Sanayinin şehri Konya’ya, ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak bir silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere, her türlü çap ve kalibredeki silah üretimiyle ülkemize savunma sanayinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesistir. Resmi açılışını yapıyoruz. Böylece Konya, av tüfeğiyle başlayan silah üretimi serüvenini küresel bir oyuncu seviyesine çıkartarak hem kendisinin hem ülkemiz önünde yepyeni pencereler açmıştır.”

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