Gündem Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler Çocukların hayati tehlikesi devam ediyor
ADANA

Adana haberleri: Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler

Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler: Çocukların hayati tehlikesi devam ediyor

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 4 kişilik aile, evlerindeki farelerden kurtulmak için dolap ve yatak altlarına attıkları zehirden etkilenerek hastanelik oldu. Polis olay yerine gelerek evi kapatıp kimsenin girmesine izin vermedi. Daha sonra AFAD ekibi eve gelerek her ihtimale karşı gaz ölçümü yaptı. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
AFAD ekibi eve gelerek her ihtimale karşı gaz ölçümü yaptı.
AFAD ekibi eve gelerek her ihtimale karşı gaz ölçümü yaptı.
AFAD ekibi eve gelerek her ihtimale karşı gaz ölçümü yaptı.
AFAD ekibi eve gelerek her ihtimale karşı gaz ölçümü yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde
Derya Karakuş evlerinde fare olduğunu görünce yatak ve dolap altlarına zehir döktü. Hava soğuk olduğu için de kapı pencereyi kapattı. Aile gece ilerleyen saatlerde uyudu. Anne Karakuş gece öksürerek kalkınca evdeki ağır kokudan şüphelenip çocukları kontrol etmeye gitti.

Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı: Kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz
GÜNDEM
Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı: Kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz

AFAD ekibi eve gelerek her ihtimale karşı gaz ölçümü yaptı.

Çocukların hayati tehlikesi devam ediyor

Bu sırada başının döndüğünü fark etti. Çocukların yanına gittiğinde de onları uyandıramadı. Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırdı. Anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu, çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Sıfır cip aldı, 5 aydır sorunları ile uğraşıyor: Tiksindim artık, alay konusu oldum
GÜNDEM
Sıfır cip aldı, 5 aydır sorunları ile uğraşıyor: Tiksindim artık, alay konusu oldum

Fare zehirleri temizlendi.

Fare zehirleri evden temizlendi

Polis olay yerine gelerek evi kapatıp kimsenin girmesine izin vermedi. Daha sonra AFAD ekibi eve gelerek her ihtimale karşı gaz ölçümü yaptı. Ölçümlerinin ardından evin kapı ve penceresi açılan evde herhangi bir tehlike olmadığı belirlenerek, fare zehirleri de temizlendi.

Şırnakta kar elektriği vurdu

Şırnak'ta kar
elektriği vurdu

​Taşlanan ekipler bu kez elektrik kesilmesin diye yollarda.
Sinan Aygün CHPden istifa etti

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

​Rüşvet skandalının ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlilerine saldırıda yeni gelişme.
Tiksindim artık<br>alay konusu oldum

Tiksindim artık
alay konusu oldum

​168 bin TL'ye sıfır cip aldı, başına gelmeyen kalmadı.
PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

​Terör örgütünde büyük çözülme devam ediyor.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

İstanbul ormanlarında alarm

İstanbul ormanlarında alarm

Büyük tehlike ağaçların ölümlerine sebep oluyor.

DEAŞ'a şafakta<br>ağır darbe

DEAŞ'a şafakta
ağır darbe

4 ildeki baskında il sorumlusu dahil 70 şüpheli yakalandı.

Süre 6 ay uzatıldı

Süre 6 ay uzatıldı

Türkiye'de serbestçe tasarrufta bulunabilecekler.
Karaman depremi

Karaman depremi

Trabzonspor'da bir dönem sona eriyor.
700 metre arayla<br> 2 sır cinayet

700 metre arayla
2 sır cinayet

​Korkunç cinayetlerde hedef alınanlar dikkat çekti.
İdlib'den çıkmayacağız

İdlib'den çıkmayacağız

Akar: Talimat verilmesi halinde Libya görevine de hazırız.
Yalnız bırakmadık

Yalnız bırakmadık

Kan gölüne dönen Somali'ye yardım eden tek ülke Türkiye oldu.
14 ülke<br>59 şehre ziyaret

14 ülke
59 şehre ziyaret

​Erdoğan, bu yıl ilk seyahatini Rusya'ya, sonuncusunu da Tunus'a yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.