Farkımız ‘Yeşil Vatan’ anlayışımız

ABD'nin Los Angeles kentinde günlerdir devam eden yangın, dünyanın en güçlü ekonomisine ve en gelişmiş hava filosuna sahip bir ülkenin bile felaketi kontrol altına almakta zorlandığını gözler önüne seriyor. 24 kişinin hayatını kaybetmesine ve 57 milyar dolara yakın ekonomik kayba yol açan yangın, şiddetli rüzgarlarla daha da büyüyor. Bu felaket, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı gösterdiği etkili mücadeleyi de bir kez daha hatırlatıyor. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, Kaliforniya'daki yangının söndürülememesinin en büyük nedenlerinden birinin, toplumsal olarak ormanlara bakış açısındaki farklılık olduğunu vurguladı. Türkyılmaz, Türkiye'nin 2021’deki büyük yangınlarla mücadelede gösterdiği başarıya da değindi. O dönemde bazı çevrelerin Türkiye’yi hava filosunun yetersiz olduğu yönünde eleştirdiğini hatırlatan Türkyılmaz, güçlü bir filoya bile sahip olsanız, bunun yangın söndürmek için yeterli olmadığını vurguladı. Türkyılmaz, "Yangınlar sadece güçlü bir hava filosuyla söndürülemez. Türkiye, sadece hava filosuna değil, kara gücüne ve insan gücüne de büyük yatırım yapıyor" dedi. Türkyılmaz, şunları söyledi: "Amerika'da orman yangınları nedeniyle insanlar kaçarken, Türkiye’de halk ve ormancılar yangını söndürmek için mücadele ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlar ormanlara Yeşil vatan olarak bakıyor. Oradaki yangının söndürülememesinin altında yatan en önemli kritik çizgi, insanların orman yangınlarına bakış psikolojisi ve zihniyeti farklılığıdır."