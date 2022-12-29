Gündem Fatih Erbakandan EYT düzenlemesine destek
POLİTİKA

Fatih Erbakan'dan EYT düzenlemesine destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EYT ilgili düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu. Erbakan "Faydalı bir adım atılıyor, inşallah diğer mağduriyetlerin giderilmesi için de aynı duyarlılık gösterilir, adımlar atılır." dedi.

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Fatih Erbakandan EYT düzenlemesine destek
Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Erbakan, partisinin hedef ve politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin yurt içinde ve dışında uyguladığı politikalarını eleştiren Erbakan, ülkenin gidişatından memnun olmadıklarını dile getirdi.

"Faydalı bir adım atılıyor"

EYT düzenlemesine ilişkin konuşan Erbakan, "EYT mağdurları yıllardır büyük bir mücadele verdi, biz de parti olarak her zaman onların yanında olduk. İktidar olur olmaz ilk yapacağımız işlerden birisi EYT mağdurlarının sorunlarını gidermek olacaktı. Millete faydası, hizmeti olacak her işte hükümetin arkasında olacağımızı her zaman söylüyoruz. Faydalı bir adım atılıyor, inşallah diğer mağduriyetlerin giderilmesi için de aynı duyarlılık gösterilir, adımlar atılır." diye konuştu.

İmamoğlu'na zam tepkisi

Fatih Erbakan, İstanbul'da yapılan ulaşım zammına da tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği vaatleri tutmadığını dile getiren Erbakan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 29 gibi astronomik bir oranda zam yaptı. Halbuki İmamoğlu, başkan olmadan önce 'İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere indireceğiz, İstanbul'da ulaşım kesinlikle ucuzlayacak' diye vaatlerde bulunuyordu. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana geçen 3,5 yıllık sürede İstanbul'da ulaşıma yüzde 155 zam yapıldı." dedi.

Bakanlıktan EYT için e-Devlet önerisi
EKONOMİ
Bakanlıktan EYT için e-Devlet önerisi

Müjde sonrası merak edilen soru: EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını duyurdu. EYTde yaş sınırı olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyle birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.
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EYT düzenlemesi Mecliste kabul edildikten sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşacak.
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Peki EYTlilerin ilk maaşı ne zaman hesaplarına yatacak?
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Milliyet Yazarı Cem Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ben kısa süre içerisinde yasalaşacağını ümit ediyorum. Ocak ayında yasalaşırsa vatandaşlarımız şubat ayında emeklilikle ilgili müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilirler. dedi.
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ŞUBAT AYINDA MAAŞ BAĞLANIRKonunun tamamen SGK’nın insiyatifinde olduğunu söyleyen Kılıç, Aylık talep tahsis belgeleri yapılarak bir an önce ilgili kişilerin talepleri cevaplanmış olacak. Şubat ayından itibaren de aylıklar bağlanır. dedi.
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Müjde sonrası merak edilen soru: EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?
Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Peki EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte detaylar..
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