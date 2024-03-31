Fatih'in emanetine sahip çıkın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "İnanıyorum ki yarın (bugün) akşam Murat kardeşimi tercih ettiğiniz anda, pazartesi gününden itibaren İstanbul bir başka yöne açılacak. Sizlerden Fatih'in emaneti bu aziz şehre sahip çıkmanızı bekliyorum” dedi. Partisinin Arnavutköy mitinginde konuşan Erdoğan, iddiasız, projesiz, hizmetsiz ve vizyonsuz adaylara oy vererek oyların heba edilmemesi gerektiğini belirterek, "İstanbul'un, CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye artık takatinin kalmadığını örnekleriyle anlatacağız. İstanbul'u muradına kavuşturarak, şehrimizde yeniden 'Gerçek Belediyecilik' dönemini anlatacağız." dedi.

SADECE POLEMİK PEŞİNDE KOŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Arnavutköy'deki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlediği Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmada, kimi insanın iş yaptığını kimisinin de sadece laf üstüne laf koyduğunu söyledi. "Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır, her taraf rezillik ama İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. Kimi insan eser üretir, kimisi de sadece polemik peşinde koşar." ifadelerini kullanan Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür, kalır eseri." sözünü aktardı.

HEP İCRAATLARIMIZLA KONUŞTUK

Erdoğan, "Sanki Ziya Paşa bunlar için bunu söylemiş. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren, son 30 yıldır hep icraatlarımızla konuştuk. Beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışanlardan değil, milletine hizmet edebilmek için engelleri aşanlardan olduk. Ama Kastamonu'da sel afeti oldu, Murat Kurum çizmeleriyle beraber oradaydı. Deprem oldu, 11 vilayet... Murat Kurum çizmeleriyle beraber deprem bölgesindeydi. Antalya'da deprem oldu oradaydı. Kastamonu'da felaket... Murat Kurum kardeşim oradaydı. Peki bunlar neredeydi? Ara da bul, bulamazsınız." diye konuştu.

Deprem tehdidini yok sayamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem tehdidini yok sayamayız. Dün (önceki) gece Elazığ'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı bize bunu bir kez daha hatırlattı” dedi. Erdoğan, partisinin Güngören’de düzenlediği mitingde, “Daha bir sene önce asrın felaketinde 53 binden fazla canımızı toprağa vermiş bir ülke olarak, deprem tehdidini yok sayamayız. Elazığ'a buradan tekrar geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ATLAMA TAŞI DEĞİL

Erdoğan, "Bu şehrin hazine değerinde 5 senesi, sadece kendi ihtiraslarının peşinden giden bir zihniyetin elinde heba oldu. Halbuki bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil. İstanbul, 'ikinci iş', 'ek iş', 'yarı zamanlı iş' olarak yönetilebilecek bir şehir değil. Vaktinizin, enerjinizin, benliğinizin tamamını İstanbul'a adayacaksınız ki, binlerce yıllık geçmişinden süzülüp gelen ruhuna bir parça nüfuz etmiş olasınız. İstanbul'a atlama taşı değil, ömrünüzün nihayetine kadar dizinin dibinden ayrılmayacağınız bir sevgili gözüyle bakacaksınız" dedi.

DEVRALDIKLARINI BİLE İŞLETEMEDİLER

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini eleştiren Erdoğan, "Bu şehirde yaşayan herkes biliyor ki yapılan kayda değer hiçbir iş olmadığı gibi, devraldıkları düzeni işletmeyi bile becerememişlerdir. Şayet seçim yabancı ajansların göz boyayan kampanyalarıyla kazanılsaydı, geçmişten beri bu ülkede iktidardan hiç düşmeyecekler vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya'da akşam namazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamındaki mitinglerini Güngören'de tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Namazı burada kılan Erdoğan, camideki vatandaşlarla sohbet etti, kendisini bekleyen çocuklara harçlık dağıttı. Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da eşlik etti.

Foyaları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerinin, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurulduğunu söyledi. Erdoğan "Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul" programında konuştu. Erdoğan, “Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan, dürüstlükten bahsedenlerin foyası, her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır, ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar ne de gizli-kapaklı pazarlıkların arkasında neler olduğunu açıkladılar” dedi.

MİLLET YÜZÜ KIZARARAK SEYRETTİ

Erdoğan, "Büyükşehriyle, ilçeleriyle, belediye meclisleriyle sandıkların tamamında Cumhur İttifakı açık ara Allah'ın izniyle birinciliği göğüsleyecek. Ne diyoruz? Üçlü olsun, güçlü olsun." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşılık muhalefetin de boş durmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizlerin de takip ettiği gibi 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, balya balya avrolar, bu görüntülerinin ortada dolaştığı, hatta hatta ta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Rastgele konuşmuyorum, Kandil'e gidiyor ve gereği yapılıyor."

SİYASETİ KİRLETTİLER

Gençlerin üzerinden yapılan darbe güzellemelerini, gençlere yönelik hakaretleri ise milletin yüzü kızararak seyrettiğini anlatan Erdoğan, "Tüm bunlarla sadece kendilerini rezil etmekle kalmadılar, aynı zamanda Türk siyaseti de kirlendi" ifadesini kullandı.

İstanbul'a verdiği bir şey yok

Erdoğan, İstanbul'da, kendilerinin bıraktığı gibi bir İstanbul’un aynen yerinde durmadığını kaydederek şöyle devam etti: “Çünkü bu zat İstanbul'a bir şey katmadı ki, verdiği bir şey yok. Sen bir İstanbullu olarak böyle bir şey gördün mü İstanbul'da? Biz CHP'yi çöp, çukur, çamur olarak hep tanımladık. Şu anda gene aynı. Bakıyorsunuz, şöyle bir asfalt dök ya. Yok, her taraf çukur. Ama inşallah pazar günü (bugün) devran Allah'ın izniyle değişecek. İstanbullu bir 5 yıl daha bu adama İstanbul'u vermez. Şimdi biz 'Yeniden İstanbul.' diyoruz ve inşallah İstanbul'u gerçek sahiplerine teslim edeceğiz."

Millete yalan söylediler

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirerek "Bunlar millete yalan söylediler. Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz" dedi. Kurum, partisinin Arnavutköy’de düzenlediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'a dair hayallerini gerçekleştireceği güne çok az bir süre kaldığını söyledi.

SANDIKLARI TERK ETMEYİN

Kurum, miting alanındaki vatandaşların "Murat Ağabey, Ekrem'i tatile gönder" şeklindeki sloganları üzerine, "Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz. Hiç merak etmeyin, sabredin. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Aman yarın sandıklarımıza sahip çıkalım. Sakın sandıkları terk etmeyin." dedi.

Tüm hazırlıklarımız tamam

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara’nın trafik ve ulaşım sorununun çözümü ile ilgili tüm hazırlıkları yaptığını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında projelerini anlatan Altınok, 18 yaş üzeri öğrencilere ücretsiz ulaşım olacağını söyledi. Altınok, başkenti metro ağları ile yeni baştan öreceklerini belirterek, “80 kilometre metro yapacağız” dedi. Altınok, emeklileri de unutmayacaklarını dikkat

çekerek, 15 Nisan’da emeklilerin hesaplarına 5 bin lira yatıracaklarını söyledi.











