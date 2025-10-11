Fatih’te 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 05.35 sıralarında Silivrikapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yaşayan Gulzhamal Taalaibek Kyzy, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin camından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kyzy, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kyzy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı evde kalan yabancı uyruklu Zarına B., aşırı alkollü halde bulundu. Dairede yapılan incelemelerde kırık alkol şişeleri ve bardaklar tespit edildi. Türkçe bilmeyen ve alkolün etkisinde olduğu belirlenen Zarına B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.