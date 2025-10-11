Yeni Şafak
Fatih’te 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

13:3011/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
DHA
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Fatih’te yabancı uyruklu Gulzhamal Taalaibek Kyzy (31), yaşadığı binanın 5’inci katındaki dairenin camından düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan bir kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 05.35 sıralarında Silivrikapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yaşayan Gulzhamal Taalaibek Kyzy, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin camından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kyzy, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kyzy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı evde kalan yabancı uyruklu Zarına B., aşırı alkollü halde bulundu. Dairede yapılan incelemelerde kırık alkol şişeleri ve bardaklar tespit edildi. Türkçe bilmeyen ve alkolün etkisinde olduğu belirlenen Zarına B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Olayın yaşandığı binanın zemin katında esnaflık yapan Yasemin Savur, "Sabah geldiğimizde olayı öğrendik. Bizim binada 4'üncü kattaki müşterimiz vardı, bizden alışveriş yapardı. İntihar mı kendi mi atladı bilmiyoruz. Annesi ve kendisi vardı evde, başka kimseyi görmedim girip çıkan" dedi.

Çevre esnafı Fevzullah Akarcık, yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadını tanıdığını ifade ederek "Sabah iş yerine geldiğimde polisler sokağı kapatmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. Tanıyorum, müşterimdi. Bir kızı, oğlu ve kendisi vardı. Sabah müşterim kadının kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


#Fatih
#İstanbul
#Gulzhamal Taalaibek Kyzy
