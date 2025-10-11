ABD-Çin ticaret savaşı yeniden mi başladı? Trump’tan Boeing uyarısı

Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, ABD’nin hangi ürünlerde ihracat sınırlamaları uygulayabileceği sorusuna, “Elimizde birçok seçenek var. Bunların başında uçaklar geliyor. Çin’in çok sayıda Boeing uçağı var ve bu uçakların parçalarına ve benzeri şeylere ihtiyaçları var” yanıtını verdi.