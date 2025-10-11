ABD-Çin ticaret savaşı yeniden mi başladı? Trump’tan Boeing uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik Boeing parçalarının ihracatında kısıtlama tehdidinde bulundu.
Trump, Washington’un Çin’in nadir toprak mineralleri ihracatına getirdiği sınırlamalara karşılık, Boeing uçak parçalarına ihracat kısıtlamaları uygulayabileceklerini açıkladı.
Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, ABD’nin hangi ürünlerde ihracat sınırlamaları uygulayabileceği sorusuna, “Elimizde birçok seçenek var. Bunların başında uçaklar geliyor. Çin’in çok sayıda Boeing uçağı var ve bu uçakların parçalarına ve benzeri şeylere ihtiyaçları var” yanıtını verdi.
ABD Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Çin’in “düşmanca” bir tutum sergilemeye başladığını belirtti ve ülkelerin nadir toprak elementleri üretiminin her aşamasına ihracat kısıtlamaları getirmek istediklerini bildirdiğini aktardı.
Trump, bir başka paylaşımında da, 1 Kasım itibarıyla Çin’e halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlarda ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu.