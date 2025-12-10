Fatih'teki ilkokulda panik anları okul boşaltıldı: Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı

Olay saat 13.30 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde bulunan Şehit Vedat Kara İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre kazan dairesinde buhar çıkışı olduğu görüldü. Kazandan buhar çıkışının olması üzerine olayın yangın olduğu sanıldı. Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken, ihbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler kazanı kontrol etti. Yapılan kontroller sonrası kazanın normal olarak çalıştığı anlaşıldı. Okul ve çevresindeki panik de sona erdi.