Fatih'teki ilkokulda panik anları okul boşaltıldı: Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı

16:0210/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Okuldaki öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi.
Okuldaki öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi.

İstanbul Fatih’te bulunan Şehit Vedat Kara İlkokulu’nun kazan dairesindeki buhar çıkışı yangın sanılınca panik yaşandı. Okul tahliye edilirken, olay yerine gelen ekipler, kazandan buhar çıkışının normal olduğunu belirleyince herkes rahat bir nefes aldı.

Olay saat 13.30 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde bulunan Şehit Vedat Kara İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre kazan dairesinde buhar çıkışı olduğu görüldü. Kazandan buhar çıkışının olması üzerine olayın yangın olduğu sanıldı. Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken, ihbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler kazanı kontrol etti. Yapılan kontroller sonrası kazanın normal olarak çalıştığı anlaşıldı. Okul ve çevresindeki panik de sona erdi.

"Yangın pozisyonu yok, sadece buhar kazanı emniyet valfini açmış"

Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Çevre Mühendisi Musa Otluoğlu, "Arkadaşlar yangınlık bir durum yok. Yangın pozisyonu yok, sadece buhar kazanı emniyet valfini açmış. Buharını boşaltmış. Bu da zaten muhtemel bir durum. Kazan daireli sistemlerde emniyet valfi var. Yüksek basıncı engellemek için üzerlerinde emniyet ventili olur. Emniyet ventili basınç arttığı zaman açılır ve buhar boşaltır" şeklinde konuştu.



#İstanbul
#Fatih Silivrikapı Mahallesi
#Şehit Vedat Kara İlkokulu
