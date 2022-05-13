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ANKARA

Fatura hasat sonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çiftçileri rahatlatacak iki önemli konuda çalışma yapılması için talimat verdiği öğrenildi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Fatura hasat sonu
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çiftçileri rahatlatacak iki önemli konuda çalışma yapılması için talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 154. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda il başkanlarının bölgeleriyle alakalı taleplerini dinledi. Toplantıda söz alan Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da elektrik faturalarının hasat sonunda tahsil edilmesini önerdi.

ÇİFTÇİLERİN TALEBİ

Uluçay, sulamada sıkıntı yaşadığını belirterek çiftçilerin mayıs ve ağustos ayları arasındaki faturaların mümkünse hem Ziraat Bankası aracılığıyla, hem de Tarım Kredi aracılığıyla kredilendirilip hasat dönemi sonunda tahsil edilmesini istediklerini kaydetti.

UYGULAMA GENELE YAYILSIN

Uluçay ayrıca, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta tarımsal sulama abone grubundaki tüketicilere Hazine tarafından verilen fatura desteğinin Türkiye genelini kapsaması yönündeki talebi iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da çiftçileri önemli oranda rahatlatacak taleplerin takipçisini olacağını belirterek, ilgili bakanlara konuyla ilgili çalışma yapılması yönünde talimat verdi.

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