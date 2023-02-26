Fay yasasını çalışan ekip sahada

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TÜBİTAK, asrın felaketine yol açan depremlere kaynaklık eden Doğu Anadolu fayını araştırmak üzere bölgeye çok sayıda bilim insanını gönderdi. Saha ekibi içinde yer alan bilim insanları arasında AFAD’ın hazırladığı fay yasası taslağına katkı veren isimler de var.
GÖNÜLLÜLÜK ESASI ARANIYOR
Doğu Anadolu fay hattı 24 Ocak 2020’deki Elazığ depreminden sonra incelemeye alındı. Bölgedeki fay üzerinde meydana gelecek olası depremlerden sonra bölgeye intikal edecek saha araştırması yapan ekiplerde gönüllük esası arandı. Bu çerçevede oluşturulan TÜBİTAK araştırma ekibi, fayın kırılacağı yön ve kırılma kuvvetine bağlı olarak ilerleyeceği hattı bildikleri için 7.7’lik ve 7.6’lık depremlerden sonra saha araştırmasında zorluk çekmedi.
RAPORLARI DİKKATE ALACAKLAR
Öte yandan aynı ekibin 30 Ekim 2020 İzmir Depremi sonrasında gündeme taşınan fay yasası taslağına da katkı da bulunduğu öğrenildi. Yasa taslağının hazırlanmasında saha araştırmalarının sonuçlarına da bakılacak. Bu kapsamda, bölgedeki araştırma ekipleri TÜBİTAK için hazırladıkları raporların da dikkate alınması bekleniyor.