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Fay yasasını çalışan ekip sahada

TÜBİTAK, asrın felaketine yol açan depremlere kaynaklık eden Doğu Anadolu fayını araştırmak üzere bölgeye çok sayıda bilim insanını gönderdi. Saha ekibi içinde yer alan bilim insanları arasında AFAD’ın hazırladığı fay yasası taslağına katkı veren isimler de var.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

TÜBİTAK, asrın felaketine yol açan depremlere kaynaklık eden Doğu Anadolu fayını araştırmak üzere bölgeye çok sayıda bilim insanını gönderdi. Saha ekibi içinde yer alan bilim insanları arasında AFAD’ın hazırladığı fay yasası taslağına katkı veren isimler de var.

GÖNÜLLÜLÜK ESASI ARANIYOR

Doğu Anadolu fay hattı 24 Ocak 2020’deki Elazığ depreminden sonra incelemeye alındı. Bölgedeki fay üzerinde meydana gelecek olası depremlerden sonra bölgeye intikal edecek saha araştırması yapan ekiplerde gönüllük esası arandı. Bu çerçevede oluşturulan TÜBİTAK araştırma ekibi, fayın kırılacağı yön ve kırılma kuvvetine bağlı olarak ilerleyeceği hattı bildikleri için 7.7’lik ve 7.6’lık depremlerden sonra saha araştırmasında zorluk çekmedi.

RAPORLARI DİKKATE ALACAKLAR

Öte yandan aynı ekibin 30 Ekim 2020 İzmir Depremi sonrasında gündeme taşınan fay yasası taslağına da katkı da bulunduğu öğrenildi. Yasa taslağının hazırlanmasında saha araştırmalarının sonuçlarına da bakılacak. Bu kapsamda, bölgedeki araştırma ekipleri TÜBİTAK için hazırladıkları raporların da dikkate alınması bekleniyor.


'Bu inanılmaz bir şey' diye açıkladı: Depremden 29 dakika sonra kaynayarak çıktı
'Bu inanılmaz bir şey' diye açıkladı: Depremden 29 dakika sonra kaynayarak çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından TÜBİTAK'ın çağrıda bulunduğu araştırma projeleri kapsamında çalışmalarını tamamlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İskenderun'daki tespitlerine ilişkin makalesini hazırladı. Elde ettiği belge ve görüntülere ilişkin konuşan Öztürk, "Hiç deniz suyu gelmemiş bu inanılmaz bir şey. O kadar suyun hepsi yeraltından gelen sular. Bunların kaynaklarını belgeledik ama gece saat 04.17'de olan depremin ardından 04.46'ya doğru yani 30 dakika falan sonra buradan alttan su kaynadığına dair kamera kayıtlarını bulduk. İskenderun'da müthiş bir zemin oturması var. Yaklaşık 60 santimetre oturma var. Kıyıya doğru basma var. Kıyıdaki limanı koparmalar var. Bunları araştırdık, bunu hızla bir makaleye çeviriyoruz" dedi. 

#TÜBİTAK
#AFAD
#Deprem
#Fay Hattı
2 saat önce
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Fay yasasını çalışan ekip sahada
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