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Fenerbahçe'nin genç sporcusu ve annesi Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin genç sporcusu ve annesi Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:1521/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında yüzme şubesi sporcusu olan 2014 doğumlu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti. Fenerbahçe, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı Bolu'daki otel yangınında 17 vatandaş taburcu edildi, 34 vatandaşın tedavisine ise hastanelerde devam ediliyor.


Fenerbahçe; Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini duyurdu.

Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak vefat etti

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz"




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#Vedia Nil Apak

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