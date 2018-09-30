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ADANA

Adana'da internetten yayınlanan dizinin oyuncusu uyuşturucudan tutuklandı

Fenomen dizinin oyuncusuna 'uyuşturucu' tutuklaması

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan internetten yayınlanan bir dizinin oyuncusu tutuklandı. Operasyonda, 58 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin, uyuşturucu hap yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve kalıplar ele geçirdi.

Haber Merkezi AA
Evinde uyuşturucu madde yakalanan oyuncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Evinde uyuşturucu madde yakalanan oyuncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da internetten yayınlanan bir dizi oyuncusunun kaldığı eve operasyon düzenleyen polis, esrar, uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız pompalı tüfek ve kuru sıkı tabancalar ele geçirdi, şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Narkotik köpekler de katıldı

  • Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle yaptıkları aramalarda çekyatın alt kısmına saklanmış 58 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin, uyuşturucu hap yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve kalıplar ele geçirdi.
  • Aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek ile 3 kuru sıkı tabanca da bulundu.
  • Gözaltına alınan V.Ç'nin internetten yayınlanan bir dizinin oyuncusu olduğu tespit edildi.
  • Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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