Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi değişti

15:0311/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Şehirde sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.
Şehirde sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Ölüdeniz'in renginin değişmesine yol açtı.

Kentteki aşırı yağış sebebiyle çamurlu yağmur suyunun döküldüğü Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi kahverengiye döndü. Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 3 metrelik dalgalar, kıyıdaki işletmelere zarar verdi. Sahilde iş makinesi yardımıyla dalgaların etkisini azaltmak amacıyla çalışma yapıldı.


Sahile gelenler, dalgaları izledi ve cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Kentte yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.



