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Fetih robotu

Haydarpaşa Mesleki Ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerinin Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden ilham alarak yaptıkları robot, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilen Robotik Fetih yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Robotu Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden ilham alarak yaptılar.
Robotu Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden ilham alarak yaptılar.

Lisenin Robot Kulübü’nün danışman öğretmeni Erhan Mustafa Kaya, Robotik Fetih 1453 yarışmasının konusunun Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan Haliç’e indirmesi ve oradan surları yıkmasıyla alakalı olduğunu anımsattı. Kaya şunları aktardı: "Robotumuz ilk önce gemileri denizden alıyor, karadan götürüyor. Sonrasında top atışları ile surları yıkabiliyor. Bunları yaparken tamamen otonom çalışıyor, hiçbir şekilde dışarıdan kontrol edilmiyor. Programı öğrencilerimiz yazdı. Görüntü işleme ve değişik sensörlerle robotumuz bu görevleri yapmaya çalışıyor. Biz görüntü işlemeyi ilk defa bu yarışmada yaptık. Robotumuz renkleri algılayıp bu renge göre görevlerini kendisi yapıyor. Top atma sisteminin kullanıldığı ve suda çalışan ilk robotumuzdu"

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