FETÖ ile mücadele kesintisiz sürecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ ile mücadelenin kesintisiz süreceği mesajını verdi. Dün Letonyalı mevkidaşı Baiba Braze ile Ankara'da görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, “Özellikle FETÖ'yle mücadelede daha kuvvetli iş birliği ve somut adımlar atılması beklentimizi buradan da bir kez daha ifade etmek istiyorum. FETÖ'yle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Asla ve asla rehavete kapılmayacağız" diye konuştu.





AB STRATEJİK BİR HEDEF

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna dikkat çeken Fidan, “AB ile ilişkilerimizin yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirilmesi yönünde siyasi irademiz mevcuttur. Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın bir an önce son bulması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Bakan Fidan, "İsrail'in Lübnan'daki saldırısının durmasını istiyoruz. İsrail, sivilleri öldürerek barışa ve güvenliğe ulaşamaz. İsrail'e ve tüm Orta Doğu'ya barış ve güvenlik gelmesini istiyorsak, Filistinlilerin kendi ülkelerinde kendi devletlerini kurmalarını uluslararası kamuoyu olarak desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.





İŞBİRLİĞİMİZ ARTACAK

Ticaret, müteahhitlik ve ulaştırma başta olmak üzere pek çok sektörde iki ülke ilişkilerinin daha ilerletilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Fidan, "Letonya ile tesis ettiğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi bu anlamda çok önemli bir mekanizmadır. Komitenin 2'nci toplantısını ilk fırsatta gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca şirketlerimiz Letonya'ya daha fazla yatırım yapma konusunda istekliler. Biz de şirketlerimizi bu konuda cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Bu noktada zaman zaman bazı sorunlarla karşılaştığımız biliniyor. Bu konuyu da sayın meslektaşıma ifade ettim. 2 NATO müttefiki olarak savunma sanayisi alanındaki iş birliğimizin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu alandaki iş birliğimizi somut projelerle güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.















