|
Gündem

FETÖ kendi adamını susturmaya çalıştı

FETÖ’nün karanlık bir yönü daha gündemde. Firari Önder Aytaç, eski Zaman muhabiri Ahmet Dönmez’in 2022’de İsveç’te yaşadığı trafik kazasının arkasında FETÖ’nün olduğunu söyledi. Fetullah Gülen, Cevdet Türkyolu gibi isimleri eleştiren Dönmez’in otomobiline arkadan bir araç çarpmış, araçtan inenler Dönmez’i dövüp komalık etmişti.

Erdal Kılınç
04:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:12 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ahmet Dönmez
Ahmet Dönmez

FETÖ’nün firari isimlerinden Önder Aytaç, açtığı sosyal medya yayınında örgütün iç yüzünü anlattı. Zaman Gazetesi'nin eski muhabirlerinden Ahmet Dönmez’in 18 Mart 2022’de İsveç’in başkenti Stokholm’de geçirdiği kazanın FETÖ tarafından organize edildiğini anlatan Aytaç, “Ben Ahmet Dönmez’in yaptığı kazanın örgüt içinden bir grup tarafından yaptırıldığını duydum. Ahmet Dönmez, Osman Şimşek, Ebu Seleme Gülen gibi isimler bu grubun hedefindeydi” dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullah Gülen, Cevdet Türkyolu ve Ekrem Dumanlı gibi isimleri eleştirdiği açıklamalarıyla gündeme gelen Ahmet Dönmez, geçirdiği kazanın ardından, kendisine çarpan araçtakiler tarafından feci şekilde dövülmüştü. Komaya giren Dönmez, aylarca hastanede kalmıştı.

Önder Aytaç

İYİ Kİ BAŞARILI OLAMADIK

FETÖ içinde statükocu bir grup olduğunu iddia eden Aytaç, bu gruba karşı çıkanların linçlendiğini anlattı. Bu yapının koordine bir şekilde örgüt hakkında konuşanları hedef aldığını söyleyen Aytaç, kendisinin de bu grup tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Aytaç, “Cemaatten birileri kızlarım adına hesap açıp onların fotoğraflarını paylaşıyor. Bana saldırıyorlar. Babam dengesizdir, problemlidir diyerek bana saldırıyorlar. İyi ki başarılı olamadık. Statükocular ahlaksız ve iğrenç bir yöntem kullanıyorlar” şeklinde konuştu.

OLUMSUZ HABERLER ÇIKARILDI

Aytaç, örgüt içinde etkili bir konumda olan Mustafa Özcan’a bağlı bir ekibin ‘Âlî Heyet’e seçilen Ekrem Dumanlı tarafından yönlendirilerek hakkında olumsuz haberler çıkıldığının iddia etti. Aytaç ayrıca elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tükenmişlik sendromu yaşadığını söyledi.



#FETÖ
#terör örgütü
#Önder Aytaç
#Ahmet Dönmez
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ANKET GELDİ, HESAPLAR DEĞİŞTİ: Memur ve memur emekli maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, vaiz...