FETÖ kendi adamını susturmaya çalıştı

FETÖ’nün firari isimlerinden Önder Aytaç, açtığı sosyal medya yayınında örgütün iç yüzünü anlattı. Zaman Gazetesi'nin eski muhabirlerinden Ahmet Dönmez’in 18 Mart 2022’de İsveç’in başkenti Stokholm’de geçirdiği kazanın FETÖ tarafından organize edildiğini anlatan Aytaç, “Ben Ahmet Dönmez’in yaptığı kazanın örgüt içinden bir grup tarafından yaptırıldığını duydum. Ahmet Dönmez, Osman Şimşek, Ebu Seleme Gülen gibi isimler bu grubun hedefindeydi” dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullah Gülen, Cevdet Türkyolu ve Ekrem Dumanlı gibi isimleri eleştirdiği açıklamalarıyla gündeme gelen Ahmet Dönmez, geçirdiği kazanın ardından, kendisine çarpan araçtakiler tarafından feci şekilde dövülmüştü. Komaya giren Dönmez, aylarca hastanede kalmıştı.

Önder Aytaç

İYİ Kİ BAŞARILI OLAMADIK

FETÖ içinde statükocu bir grup olduğunu iddia eden Aytaç, bu gruba karşı çıkanların linçlendiğini anlattı. Bu yapının koordine bir şekilde örgüt hakkında konuşanları hedef aldığını söyleyen Aytaç, kendisinin de bu grup tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Aytaç, “Cemaatten birileri kızlarım adına hesap açıp onların fotoğraflarını paylaşıyor. Bana saldırıyorlar. Babam dengesizdir, problemlidir diyerek bana saldırıyorlar. İyi ki başarılı olamadık. Statükocular ahlaksız ve iğrenç bir yöntem kullanıyorlar” şeklinde konuştu.

OLUMSUZ HABERLER ÇIKARILDI

Aytaç, örgüt içinde etkili bir konumda olan Mustafa Özcan’a bağlı bir ekibin ‘Âlî Heyet’e seçilen Ekrem Dumanlı tarafından yönlendirilerek hakkında olumsuz haberler çıkıldığının iddia etti. Aytaç ayrıca elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tükenmişlik sendromu yaşadığını söyledi.







