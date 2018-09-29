FETÖ örgüt dışından evlenenleri tehdit etmiş

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Uyan, Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç tarafından yapılan sorgusunda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, itiraflarda bulundu.

Çankırı Astsubay Hazırlama Okulundan 1996'da mezun olduğunu, ardından Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Sınıf Okulunda eğitim görmeye başladığını anlatan Uyan, mezun olduktan sonra Tekirdağ'a tayin edildiğini söyledi.

"Örgüt dışından evlendiğimi duyunca tepki gösterdi"

Şırnak ve KKTC'de görev yaptıktan sonra 2005'te Çanakkale'ye tayin olduğunu anlatan Uyan, burada Harun isimli bir mali müşavir ile Metin isimli bir İngilizce öğretmeninin kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Uyan, Çanakkale'de astsubay Yücel G. ile aynı evde kaldıklarını, Metin'in zaman zaman evi ziyaret edip sohbet toplantısı yaptığını bildirdi.

Bu dönemde örgüt mensubu bir kadınla evlendirilmek istendiğini fakat kabul etmediğini, 2008'de örgüt dışından tanıştığı eşiyle evlendiğini belirten Uyan, Metin'in, örgüt dışından biriyle evlendiğini duyunca kendisine tepki gösterip, "Senin çetelene işliyorum. Sen sorunlu bir öğrencisin." dediğini aktardı.

Soruları vermişler

Mardin'e 2011'de tayin olduğunu ve burada Salih isimli bir örgüt mensubunun kendisine ulaştığını aktaran Recep Uyan, şu bilgileri verdi:

"Midyat'ın Estel bölgesinde Salih ile buluştuk. Bu şahıs doktordu. Evine gidiyordum. Evde astsubaylar Bülent O. ve Hasan Hüseyin K. ile tanıştım. Hep beraber cemaat sohbeti yapıyorduk.

Salih'in evinde Bayram isimli başka bir abi ile de tanıştık. Bu şahıs Midyat Toptepe Köyündeki ilkokulda müdür yardımcısıydı. O dönem internette bazı hesaplar vardı. Bu hesaplardaki bazı profillerden, örneğin 'TSK Kulis' profilinden rütbeli personel hakkında bilgiler paylaşılırdı. Salih bize burada çıkan haberleri diğer askeri personelin takip edip etmediği, takip ediyorlarsa bu haberlerle ilgili düşüncelerinin ne olduğu hakkında araştırma yapmamızı istedi. Bölük ve garnizon komutanlarım hakkında bu sayfada bazı haberler çıkmıştı. Bu haberlerle ilgili çalıştığım yerdeki diğer rütbelilerin ne düşündüğünü merak ediyordu. Kendisine bu sayfaların çoğu askeri personelce takip edildiğini ve herkesin burada çıkanlarla ilgili konuşmalar yaptığını söylemiştim.

2012'de ALES ve KPDS'ye hazırlanıyordum. Salih abinin de bilgisi vardı. Bir gün ben ve astsubay Mehmet E, Salih'in evindeyken bilgisayarı açtı. KPDS'den 15, ALES'ten de 20 soru ile cevaplarını bize gösterdi. Not almadan sadece bilgisayara bakarak bu soru ve cevapları ezberlemeye çalıştım. Sınavlara girdiğimde Salih'in gösterdiği sorular ve cevapların birebir çıktığını gördüm.

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Gözaltına alınana kadar bir tümgeneralin emir astsubayı olarak görev yaptığını belirten Recep Uyan, dini duygularla örgüte girdiğini, gerçek yüzünü gördükten sonra örgütten ayrılmaya çalıştığını, ancak örgüt mensuplarının peşini bırakmadığını söyledi.