FETÖ'cü 9 Maliye personeline operasyon

Arşiv.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun FETÖ’nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık aramalara yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Ardışık aramalar tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Bşsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan ve görevde bulunan 9 maliye personelinin, FETÖ’nün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı, terör örgütü içerisinde vergi müfettişlerinden sorumlu mahrem imam oldukları ve mahrem imamlarla kullandıkları operasyonel hatlar üzerinden çok sayıda irtibat kaydı ve ortak baz birlikteliği bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.
Aktif çalışıyorlarmış
Aktif çalışan 7 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanı 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında zanlılardan 7'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.