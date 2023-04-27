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FETÖ'cü 9 Maliye personeline operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imam"larıyla örgütsel hatlar üzerinden irtibatları bulunan vergi müfettişi ve gelir uzmanı 9 şüpheliden 7'si yakalandı.

Şahin Şen
04:00 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun FETÖ’nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık aramalara yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Ardışık aramalar tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Bşsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan ve görevde bulunan 9 maliye personelinin, FETÖ’nün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı, terör örgütü içerisinde vergi müfettişlerinden sorumlu mahrem imam oldukları ve mahrem imamlarla kullandıkları operasyonel hatlar üzerinden çok sayıda irtibat kaydı ve ortak baz birlikteliği bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.

Aktif çalışıyorlarmış

Aktif çalışan 7 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanı 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında zanlılardan 7'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğine 'üçkağıt' diyen Akşener'e Bakan Soylu'dan tepki: Teröristlere bir tek cümle söyleyemiyorlar Allah sizi ıslah etsin
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Yedili Masa'nın PKK ile ilişkili olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meral Akşener'e yüklendi. "HDP ve PKK ile kol kola yürüyorsunuz" ifadeleriyle Akşener'in, terör örgütünün Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe sessiz kaldığını belirten Soylu, Suriye tezkeresine hayır diyen CHP'ye de sesinin çıkaramadığını açıkladı. Soylu, "Bir terör devleti kuracaklar. Bunu kundaktaki bebek bile biliyor Meral Akşener de biliyor. Akşener şunu duymuyor mu? 'Tutsaklar serbest bırakılacak' bir tek cümle söyleyemez mi? Allah sizi ıslah etsin, tutsak kim? Demirtaş ve Öcalan. Akşener'i ben 15 Mayıs'ta göreceğim, hiç kale almaya gerek yok, hiçbir söz söylemeye gerek de yok." şeklinde konuştu.


#FETÖ
#Maliye Personeli
#Operasyon
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