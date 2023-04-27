FETÖ'cü 9 Maliye personeline operasyon

Yedili Masa'nın PKK ile ilişkili olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meral Akşener'e yüklendi. "HDP ve PKK ile kol kola yürüyorsunuz" ifadeleriyle Akşener'in, terör örgütünün Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe sessiz kaldığını belirten Soylu, Suriye tezkeresine hayır diyen CHP'ye de sesinin çıkaramadığını açıkladı. Soylu, "Bir terör devleti kuracaklar. Bunu kundaktaki bebek bile biliyor Meral Akşener de biliyor. Akşener şunu duymuyor mu? 'Tutsaklar serbest bırakılacak' bir tek cümle söyleyemez mi? Allah sizi ıslah etsin, tutsak kim? Demirtaş ve Öcalan. Akşener'i ben 15 Mayıs'ta göreceğim, hiç kale almaya gerek yok, hiçbir söz söylemeye gerek de yok." şeklinde konuştu.