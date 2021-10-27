​FETÖ’cü avukatlara üçüncü dalga

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceki operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan FETÖ’cü mahrem imamın itirafları üzerine yeni bir çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceki operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan FETÖ’cü mahrem imamın itirafları üzerine yeni bir çalışma başlattı. Örgütün “Hakimlik-Savcılık Çalışma Evlerinden” sorumlu mahrem imam, 2013 yılındaki sınava ilişkin bilgiler verdi. Kendi sorumluluğundaki evlerde hakimlik-savcılık sınavına hazırlanan şüphelileri tek tek deşifre etti.

KRİPTOLARA BASKIN

2013 hakimlik-savcılık sınavına girenlerin ankesörlü telefonlardan örgüt imamlarıyla irtibat kurduğu tespit edildi. Hakimlik-Savcılık sınavını kazananların yargıya sızdığını, kazanamayanların avukatlık yaptığını belirleyen polis, kripto FETÖ’cüleri yakalamak için Mart ve Mayıs aylarında 2 operasyon düzenlemişti. Üçüncü dalga operasyonu dün sabaha karşı yapan ekipler, sınava FETÖ evlerinde hazırlanıp kazanamayınca avukatlık yapan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

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HEPSİ İTİRAFÇI OLDU

İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli’deki operasyonlarda yakalananlarla birlikte gözaltına alınan avukat sayısı 36’ya çıktı. Daha önceki operayonlarda gözaltına alınan avukatlarla dün yakalanan 11 avukatın tamamı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. İtirafçı mahrem imamın beyanları ve yakalanan avukatların itirafları ile örgütün çalışma evlerinden yargıya sızan FETÖ’cüler ve sınavı kazanamayıp avukatlık yapanlar deşifre olacak.

4 operasyon 62 gözaltı

Edirne, Gaziantep, İzmir ve Aydın merkezli operasyonlarda da 62 şüpheli gözaltına alındı. Edirne merkezli 8 ildeki operasyonlarda, aralarında meslekten ihraç edilmiş komiser yardımcıları, eski kaymakam, gümrük müfettişi, doktor ve öğretim görevlisinin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. Aydın merkezli 13 ildeki operasyonlarda ise daha önce açığa alınmış 23 eski polis gözaltına alındı.

Ali Akkuş

Medya yapılanmasına adli kontrol yok

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, 25 sanıklı FETÖ’nün medya yapılanması davasında verilen hükmü lehlerine bozduğu 8 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada, tanık olarak dinlenilmesine hükmedilen 6 kişinin bilgisine başvuruldu.

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Gökçe Fırat Çulhaoğlu

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunması alınamayan Atilla Taş dışındaki sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Cemal Azmi Kalyoncu’un adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma 17 Şubat’a erteledi.