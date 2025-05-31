FETÖ’cü haine eğitim gideri talebi

Talep üzerine açılan hukuk davasına Nazilli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi baktı. Mahkeme, İ.C’nin daha önce açılan ceza davasından beraat kararı almasını dikkate aldı. Mahkeme, ceza davasında suçsuz bulunan bir kişiden eğitim gideri talep edilemeyeceğine hükmederek, davayı reddetti. Karar üzerine Adalet Bakanlığı devreye girerek Yargıtay’a itirazda bulundu. Bakanlık, görevden almanın idari bir işlem olduğunu, ceza davasındaki beraatın bu masrafın istenmesine engel teşkil etmediğini savundu. Ayrıca, yerel mahkemenin bilirkişi görüşü almadan karar vermesini de bir eksiklik olarak değerlendirdi.

İtirazı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosya kapsamında İ.C.’nin FETÖ bağlantısının tanık ifadeleriyle ortaya konduğunu ve görevden alma işleminin yasal dayanağının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, benzer davalarda verilen Danıştay kararlarına da atıfta bulunuldu. Yargıtay, eğitim giderlerinin belirlenmesi için uzman bir bilirkişiden görüş alınması gerektiğine dikkat çekerek, bu yapılmadan verilen ret kararının eksik incelemeye dayandığını vurguladı. Bu gerekçelerle, yerel mahkemenin kararı bozuldu ve dosya yeniden görülmek üzere mahkemeye iade edildi. Bu davada verilecek karar FETÖ bağlantı nedeniyle görevden atılan asker ve memurların, devletten aldıkları eğitimin masraflarını geri ödemesi gerektiği yönünde önemli bir emsal niteliği taşıyabilir.