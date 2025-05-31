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FETÖ’cü haine eğitim gideri talebi

FETÖ’cü haine eğitim gideri talebi

Oğuzhan Ürüşan
04:0031/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ bağlantısı nedeniyle görevden ihraç edilen eski astsubay İ.C.’den aldığı eğitim ve hizmet giderleri karşılığında 8 bin 132 lira ödeme yapmasını talep etti.

Talep üzerine açılan hukuk davasına Nazilli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi baktı. Mahkeme, İ.C’nin daha önce açılan ceza davasından beraat kararı almasını dikkate aldı. Mahkeme, ceza davasında suçsuz bulunan bir kişiden eğitim gideri talep edilemeyeceğine hükmederek, davayı reddetti. Karar üzerine Adalet Bakanlığı devreye girerek Yargıtay’a itirazda bulundu. Bakanlık, görevden almanın idari bir işlem olduğunu, ceza davasındaki beraatın bu masrafın istenmesine engel teşkil etmediğini savundu. Ayrıca, yerel mahkemenin bilirkişi görüşü almadan karar vermesini de bir eksiklik olarak değerlendirdi.

YARGITAY BOZDU

İtirazı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosya kapsamında İ.C.’nin FETÖ bağlantısının tanık ifadeleriyle ortaya konduğunu ve görevden alma işleminin yasal dayanağının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, benzer davalarda verilen Danıştay kararlarına da atıfta bulunuldu. Yargıtay, eğitim giderlerinin belirlenmesi için uzman bir bilirkişiden görüş alınması gerektiğine dikkat çekerek, bu yapılmadan verilen ret kararının eksik incelemeye dayandığını vurguladı. Bu gerekçelerle, yerel mahkemenin kararı bozuldu ve dosya yeniden görülmek üzere mahkemeye iade edildi. Bu davada verilecek karar FETÖ bağlantı nedeniyle görevden atılan asker ve memurların, devletten aldıkları eğitimin masraflarını geri ödemesi gerektiği yönünde önemli bir emsal niteliği taşıyabilir.

4,5 milyarlık sahte dövizi piyasaya süreceklerdi

  • Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kalpazanlara operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün 'Parada sahtecilik' suçuna yönelik çalışma yürüttü. Araştırmalar neticesinde yabancı uyruklu 5 kişinin sahte para bastığı ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlendi.
  • Operasyon için düğmeye basan ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte dövizle birlikte sahte para üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Öte yandan sahte para basımında kullanılan bir matbaa da deşifre edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Parada sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldığını da belirtti.

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