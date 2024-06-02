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FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a saldırmıştı: Saldırgan firari FETÖ'cü avukat Ahmet Can çıktı

Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in malikânesi önünde canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy’a saldıran kişinin, “Mavi” kategoride aranan firari FETÖ’cü Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. 'Hayalet avukat' olarak bilinen Ahmet Can, FETÖ’nün 'yargıdan sorumlu imamı' olarak anılıyordu.

13:37 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 13:39 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yunus Paksoy'a canlı yayında saldıran firari FETÖ'cü avukat Ahmet Can.
Yunus Paksoy'a canlı yayında saldıran firari FETÖ'cü avukat Ahmet Can.

CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı yerin önünde canlı yayın yaptığı sırada FETÖ mensuplarının saldırısına uğradı. Canlı yayın sırasında üzerine araba süren örgüt mensubu, ardından aracından inerek Paksoy’a fiziki saldırıda bulundu.


FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a saldırdı

CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sırra kadem bastığı Pensilvanya'daki malikanesinin önünden canlı yayın yaptığı sırada, örgüt mensupları tarafından saldırıya uğradı. Üzerine araba sürülen Paksoy'un kamerasına vuruldu. Dışişleri Bakanlığı, Paksoy'un uğradığı saldırının ardından yaptığı 'kınama' açıklamasında, "Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletip, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de saldırıyı şiddetle kınadı.


Saldırganın FETÖ'cü Ahmet Can olduğu tespit edildi

Gazetecilere saldıran kişinin “Mavi” kategoride aranan firari FETÖ’cü Ahmet Can olduğu ortaya çıktı.

Yunus Paksoy'a canlı yayında saldıran firari FETÖ'cü Ahmet Can.

'Hayalet avukat' olarak biliniyordu

Firari FETÖ’cü avukat Ahmet Can, 'Hayalet avukat' olarak biliniyordu. Ahmet Can, emniyet kayıtlarında “yargıdan sorumlu imam” olarak geçiyor. Ahmet Can’ın görevinin, direkt Fethullah Gülen’den aldığı emirlerle, Türkiye’nin bütün illerinde yargıda bulunan üyelere, talimatları ileterek yargıyı etkilediği öğrenildi.

2014 yılında yurt dışına kaçtı

CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) muhabiri Yunus Paksoy’ın önce üzerine arabayı süren, ardından arabadan inerek kamerasına vurarak, darp eden Ahmet Can’ın, 17-25 Aralık sonrası, 21 Şubat 2014 tarihinde yurt dışına kaçtığı ifade edildi.


Saldırı nasıl gerçekleşti?

CNN TÜRK Washington temsilcisi saldırı öncesi yaptığı açıklamada, "Bir 10 - 15 dakikadır sürekli gelip taciz ediyorlar. Kimsin ne yapıyorsun, fotoğraf çekmek istiyorlar. Buradan sürekli araç giriş çıkışı oluyor. FETÖ'nün yaşadığı ama kaçırıldığının iddia edildiği yer, girişi burası. Buradan giriş çıkış yapılıyor. Biraz önce gelip giden biri vardı. Sonra Almanca konuştu. Sürekli burada taciz olayı oluyor" demişti.


Canlı yayında Yunus Paksoy bilgileri aktarırken bir kişi arabayı üzerine sürmüş ve Paksoy'un tepki göstermesinin ardından arabayı üzerine süren kişi daha sonra kamerasına saldırmıştı.


Firari FETÖ’cü avukat Ahmet Can, emniyet kayıtlarında “yargıdan sorumlu imam” olarak geçiyor. Ahmet Can’ın görevinin, direkt Fethullah Gülen’den aldığı emirlerle, Türkiye’nin bütün illerinde yargıda bulunan üyelere, talimatları ileterek yargıyı etkilediği öğrenildi.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaçırıldığı iddia edilmişti: Pensilvanya'daki çiftliği sessizliğe büründü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken, görüntülenen çiftlik alanının sessizliği dikkati çekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği karargahından kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti. Örgüte ait yayın organlarında adı “Golden Generation Worship & Retreat Center” olarak geçen FETÖ karargahına ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.


#Yunus Paksoy
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#FETÖ
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