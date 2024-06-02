FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a saldırmıştı: Saldırgan firari FETÖ'cü avukat Ahmet Can çıktı

CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı yerin önünde canlı yayın yaptığı sırada FETÖ mensuplarının saldırısına uğradı. Canlı yayın sırasında üzerine araba süren örgüt mensubu, ardından aracından inerek Paksoy’a fiziki saldırıda bulundu.
Saldırganın FETÖ'cü Ahmet Can olduğu tespit edildi
Gazetecilere saldıran kişinin “Mavi” kategoride aranan firari FETÖ’cü Ahmet Can olduğu ortaya çıktı.
'Hayalet avukat' olarak biliniyordu
Firari FETÖ’cü avukat Ahmet Can, 'Hayalet avukat' olarak biliniyordu. Ahmet Can, emniyet kayıtlarında “yargıdan sorumlu imam” olarak geçiyor. Ahmet Can’ın görevinin, direkt Fethullah Gülen’den aldığı emirlerle, Türkiye’nin bütün illerinde yargıda bulunan üyelere, talimatları ileterek yargıyı etkilediği öğrenildi.
2014 yılında yurt dışına kaçtı
CNN Türk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) muhabiri Yunus Paksoy’ın önce üzerine arabayı süren, ardından arabadan inerek kamerasına vurarak, darp eden Ahmet Can’ın, 17-25 Aralık sonrası, 21 Şubat 2014 tarihinde yurt dışına kaçtığı ifade edildi.
Saldırı nasıl gerçekleşti?
CNN TÜRK Washington temsilcisi saldırı öncesi yaptığı açıklamada, "Bir 10 - 15 dakikadır sürekli gelip taciz ediyorlar. Kimsin ne yapıyorsun, fotoğraf çekmek istiyorlar. Buradan sürekli araç giriş çıkışı oluyor. FETÖ'nün yaşadığı ama kaçırıldığının iddia edildiği yer, girişi burası. Buradan giriş çıkış yapılıyor. Biraz önce gelip giden biri vardı. Sonra Almanca konuştu. Sürekli burada taciz olayı oluyor" demişti.
Canlı yayında Yunus Paksoy bilgileri aktarırken bir kişi arabayı üzerine sürmüş ve Paksoy'un tepki göstermesinin ardından arabayı üzerine süren kişi daha sonra kamerasına saldırmıştı.
Firari FETÖ’cü avukat Ahmet Can, emniyet kayıtlarında “yargıdan sorumlu imam” olarak geçiyor. Ahmet Can’ın görevinin, direkt Fethullah Gülen’den aldığı emirlerle, Türkiye’nin bütün illerinde yargıda bulunan üyelere, talimatları ileterek yargıyı etkilediği öğrenildi.