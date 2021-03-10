FETÖ'cülerden pişkin itiraf: Askeri lise sınavı sorularını çalmak bize haktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla yakalanmasının ardından emniyette etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren H.Y, örgütün TSK yapılanmasında aktif rol alan "mahrem imamlar"ın sınav sorularını askeri lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere nasıl verdiğini ve bunun nasıl meşrulaştırıldığını anlattı.

"Bu soruları hiç kimse anlatmamamızı istediler"

Askeri okullara girmek için hazırlandığı sınav için "mahrem abiler"in, kendisine verdikleri fotokopi şeklindeki kitapları kimseye göstermemesi konusunda telkinlerde bulunduğunu kaydeden H.Y, askeri lise yazılı sınavından birkaç gün önce yine örgüte ait evde toplandıklarını söyledi. Daha önce hiç görmediği bir "mahrem imam"ın eve geldiğini belirten itirafçı, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Soruları eve lüks giyimli şahıs getirmişti"

"Bu şahıs geldiğinde elinde kilitli bir çanta vardı. Bizimle ilgilenen mahrem imam Z.E, deneme çözeceğimizi, bu denemenin çok önemli olduğunu, bize çok faydasının olacağını söyledi. Muhtemelen çözeceğimiz soruları eve gelen lüks giyimli şahıs getirmişti. Bizi ayrı ayrı odalara alarak bu fotokopi halindeki soruları çözdürdüler. Sonra yanlış yaptığımız soruları not alarak ev abisi ve Z.E. tek tek çözüp bize öğretti. Soruları çözdükten sonra bizi tekrar ayrı odalara aldılar, aynı soruları çözdük. Sonra ev abisi ve Z.E. bu soruları tek tek bir kez daha tahtada çözdüler. Bu soruları ve o gün olanları hiç kimseye anlatmamamızı istediler. Bunu bize tehditkar şekilde söylediler."

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"Bizim yapmamız normal"

H.Y, o gün olanları kimseye anlatmadığını ve günü geldiğinde sınava Konya'da girdiğini belirterek, ifadesinde şunları anlattı:

"Sınava girip sorulara bakınca, bu soruların bizim birkaç gün önce çözdüğümüz soruların aynısı ya da benzeri olduğunu anladım. Sınavdan birkaç gün sonra Z.E. isimli mahrem imamla örgüt evinde görüştüğümüzde, gülerek 'Soruları fark ettiniz, değil mi' dedi. Ben de kendisine 'Bu hak mı?' diye sordum. Bu soruma 'Karşı taraf da yapıyor bunu. Bizim yapmamız da normal' dedi. Bana söylediği karşı tarafın kim olduğunu bilmiyorum."