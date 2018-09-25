Gündem FETÖcünün dolmuş taktiği de tutmadı
TRABZON

Buluşma yerine 4 dolmuş değiştirerek giden FETÖ'cü

FETÖ'cünün 'dolmuş' taktiği de tutmadı

Trabzon'da güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu, gaybubet evlerinde kalan kişilere sahte kimlik sağladığı belirlenen S.Ö isimli bir kadının görüşme yerine 4 dolmuş değiştirerek gittiği tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Yakalanmamak için örgüt toplantısına 4 dolmuş değiştirerek giden FETÖ mensubu tutuklandı.
Yakalanmamak için örgüt toplantısına 4 dolmuş değiştirerek giden FETÖ mensubu tutuklandı.

Trabzon'da güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yaptığı çalışma sonucu, gaybubet evlerinde kalan kişilere sahte kimlik sağladığı belirlenen bir kadının görüşme yerine 4 dolmuş değiştirerek gittiği tespit edildi. Hücre evlerine yapılan operasyonlarda kira sözleşmeleri incelendiğinde ise bu evlerin örgüt mensubu olan ancak aramaları bulunmayan şahıslar tarafından tutulduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, il genelinde Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir yıl içinde yapılan operasyonlarda, 19 gaybubet ve 4 öğrenci evi tespit edilirken bu evlerde saklanan 48 kişi ise yakalandı.

Özellikle son zamanlarda büyük bir güç kaybeden ve yeniden örgüte elaman toplamaya çalışan FETÖ'nün farklı yol ve yöntemler izlediği belirlendi.

'Solcu gibi gözükün' talimatı

  • FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında öğrenci evleri ve "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerine düzenlenen operasyonlarla çözülme ve panik yaşayan örgütte, yöneticilerin örgüt mensuplarına olası bir operasyona karşı "solcu" gibi gözükmeleri talimatı verdiği öğrenildi.
  • Bir örgüt üyesinin alınan ifadesinde, örgüt adına ümit vadeden öğrenciler, ikamet ettikleri örgüt evlerinden ayrılmış gibi gösterilerek bu öğrencilerle daha sonra tek olarak görüşüldüğü belirlendi.

Evlerde sol görüşlü kitapların bulunması talimatını veren örgüt yöneticilerinin ayrıca mensuplarına, takip edilmeleri ve olası bir operasyon anında hedef şaşırtmak ve tedbir amacıyla sosyal medya hesaplarından sol görüşlü sayfaları ve yazarları takip etmeleri, sol görüşlü paylaşımlar yaparak "solcu" gibi gözükmeleri talimatı verdikleri belirtildi.

Başkalarına ait kimlikle ev tutuyorlar

Örgütün tüm gizlenme ve hedef şaşırtma yöntemlerine karşı güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürürken örgütün özellikle gaybubet evlerinin tutulmasına yönelik çalışmasını ise büyük oranda deşifre etti.

Gaybubet evlerine yönelik olarak yapılan kira sözleşmeleri incelendiğinde, bu evlerin örgüt mensubu olan ancak aramaları bulunmayan şahıslar tarafından tutulduğu belirlendi.

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Takip edilmemek için 4 dolmuş değiştirmiş

  • Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu, gaybubet evlerinde kalan kişilere sahte kimlik sağladığı belirlenen ve geçen aylarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.Ö. isimli bir kadının ifadelerinden, görüşme yerine 4 dolmuş değiştirerek gittiği belirlendi.

Söz konusu zanlı güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini anlamış, sahte kimlikleri lavaboya atarken yakalanmıştı. Ele geçirilen sahte kimlikler arasında Trabzon'da düzenlenen gaybubet evlerine yönelik operasyonda yakalanan Erzincan "il imamı yardımcısı" R.E'nin fotoğrafının yer aldığı başkası adına düzenlenmiş kimliğin de yer aldığı belirlenmişti.

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