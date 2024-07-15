FETÖ’de liderlik kavgası kızıştı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yıllardır yaşadığı Pensilvanya’daki yerleşkeden sessiz sedasız, başka bir yere götürülmesi, örgüt içi çekişmeyi de gündeme getirdi. Öldü, kaçırıldı iddialarının ardından görüntüsü paylaşılan Gülen’in yanındakiler yeni lider adayları arasına girdi. Özellikle Pensilvanya’daki kampta bulunan Ebuseleme Gülen’in yaptığı açıklamalar Fetullah Gülen’in yaşı ve hastalığı nedeniyle örgütü yönetemez duruma geldiğini ortaya koydu. Gülen’in fiziksel ve ruhsal çöküntüsü örgüt içinde konuşulmaya başlanınca da örgütü yönetmek isteyen adaylar bir bir kendini göstermeye başladı. Gülen ABD’de uzun süredir yanında bulunan ve geçtiğimiz yıl Alî Heyet’e seçilen Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Sami Yıldırım, Dr. Ali Ursavaş ve Abdullah Aymazla birlikte kalıyor. Bu isimlerin doğal olarak liderlik yarışında olduğu biliniyor. Bu grubun en güçlü ismi şüphesiz örgütünü parasını yöneten, maaşları dağıtan Mustafa Özcan.

Akçeli işler ondan soruluyor

MUSTAFA ÖZCAN GRUBU

Kendisi vaiz olarak görevdeyken Fetullah Gülen’le hareket etmeye başladı. Para işlerini seven ve ketum biri olarak bilinen Özcan 1992 yılında örgütün “İstanbul sorumlusu” 2003’te “Türkiye sorumlusu” bir dönem Asya Kıtası’nın sorumsusu oldu. FETÖ elebaşı Gülen’in her zaman en yakınında oldu. Başta Gülen’in davaları olmak üzere davaları takip etmek için aralarından emniyet müdürleri hâkim savcı ve avukatlardan oluşan bir ordu kurdu. Fetullah Gülen’in Yargıtay’daki davasını çözünce, örgüt liderinin gözünde bir numaraya yükseldi.

GÖLGE YÖNETİCİ OLMA PEŞİNDE

Mustafa Özcan, kumpas operasyonlarını yönetti. Örgütün emniyet mahrem imamı “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil ile Balyoz, Ergenekon, İzmir casusluk davalarını ve 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarına destek verdi. Kumpas yapan devlet görevlilerini korudu. 15 Temmuz darbe girişimini organize eden Adil Öksüz, Dr. Ali Ursavaş, Ali Sami Yıldırım, Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Tamer Tıbık, Adem Yavuz Arslan, Emre Uslu, Said Sefa gibi isimler Özcan ile birlikte hareket ettiler. Özcan, Balkanlar ve Avrupa’da birçok firariyi finanse ederek, yanında tuttu. ABD dışında güçlü olduğu belirtilen Özcan’ın adı çok yıprandığı için yönlendirebileceği başka birini örgütün başına getireceği, başka birine destek vereceği ileri sürülüyor.

Örgütün kara kutusu Gülen’in veliahtı

İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ EKİBİ

Örgütün en eski üyelerinden biri olan İsmail Büyükçelebi. Gülen’in güvendiği birkaç önemli isimden biri. ABD’de bulunan karargâhta yaşayan Büyükçelebi “kara kutu” olarak tanımlanıyor. Gülen’in bir konuşmasında kendisini veliaht ilan ettiği belirtiliyor. Büyükçelebi, örgütün “Başyüceler” denilen karanlık kurul üyeleri arasında yer alırken aynı zamanda örgütün bir dönem ABD sorumluğunu yaptı.

KIRMIZILAR ONU DESTEKLİYOR

Kırmızı listede arananlar arasında yer alan birçok isim Büyükçelebi’ye yakın isimler arasında. Akademi sorumlusu Şerif Ali Tekalan, “Kara Süleyman” olarak da bilinen Alevi sorumlusu Süleyman Uysal ve yardımcısı Ziya Demirel, Naci Tosun, Tuncay Delibaşı, Mustafa Fidan, Necdet Başaran, Nevzat Ayvacı, Recep Uzunallı, Rıdvan Kızıltepe, Sadettin Başer, Suat Yıldırım, Sait Kaya, Hüseyin Kara, İbrahim Kocabıyık, Mehmet Yaşa, Mehmet Çavdar, Mehmet Erdoğan Tüzün, Muammer Türkyılmaz, Çetin Özgür, Ergun Çapan, Faruk İlk, Bahattin Karataş, Abdullatif Tapkan, Abdulkadir Aksoy, Rasim Öz, Aysal Aytaç, Kutbettin Gülen, Taner Nakıboğlu, İlhan İşbilen, Ramazan Çingil, Büyükçelebi’ye yakın isimler arasında yer alıyor.

Gizemli Haşhaşi…

BARBAROS KOCAKURT GURUBU

FETÖ’nün beyin takımında yer aldı. Örgütün yapılanmasında önemli yer tutan Kocakurt, İzmir’deki Yamanlar Koleji’nin yöneticisiydi. Uzun süre Başyüceler ya da Alî Heyet’te görev alarak, örgütün kumpas kararlarına imza attı. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte ABD’de yaşayan Kocakurt, FETÖ’nün yurt dışından Türkiye’ye para aktarmada kullandığı sistemi yönetiyordu. Para toplama ve dağıtmada Kapalıçarşı’yı üs olarak kullanan Kocakurt, bir dönem örgütün ‘Türkiye imamlığı’ bir dönem ise ‘İstanbul sorumluluğunu yaptı. ‘Gizemli Haşhaşi’ olarak da adlandırılan Kocakurt, 17/25 Aralık kumpasında polisleri dakika dakika yönlendiren isimdi.

İNGİLTERE EKOLÜ ARKASINDA

Grubun en büyük destekçisi ise örgütün İngiltere’de yaşayan 3 ismi olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, el konulan Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek ve FETÖ’nün Kuzey Irak İmamı Talip Büyük. Örgütün MİT imamı ‘Doktor Sinan’ kod adlı Murat Karabulut, Hakan Şükür’ün AK Parti’den istifa dilekçesini yazan sözde basın imanı Süleyman Sargın ve Cihan Haber Ajansı eski Genel Müdürü Reşit Haylamaz da Kocakurt’çu.

Örgütteki 12’lerden birisi

NACİ TOSUN TAYFASI

FETÖ liderinden sonra FETÖ için en önemli 12 kişiden biri kabul edilen Naci Tosun, Fethullah Gülen’in ilk yıllarından beri yanında olan ve örgütün temellerini atan isimlerden birisi olarak biliniyor. FETÖ’nün 1980 darbesinde arandığı günlerde arabasında yakalanan isimlerden bir de Naci Tosun olduğu ortaya çıkmıştı. Örgütte değiş düzeyde sorumular arasında yer aldı. Son olarak örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in kaçırıldığı binada

kameralar önüne çıkmıştı.

Mal varlığı dillere destan

CEVDET TÜRKYOLU

Ö1974’te İzmir Bozyaka’daki öğrenci yurdunda Gülen ile tanışan Türkyolu, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra örgütün çekirdek kadrosunda yer aldı. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcılığı’nın 1999 yılında hakkında soruşturma kararı verdiği Cevdet Türkyolu, örgütün elebaşı Fettullah Gülen ile birlikte aynı tarihte ABD’ye gitti. Gittiği günden itibaren Fetullah Gülen’in şahsi hizmetini yaptı, özel kalemi oldu. Örgütün elebaşı Fetulllah Gülen’i göremeye gelen herkesi dinlemeye aldı. Uygulamaları bir süre yapı içinde ciddi tartışmalara neden oldu.

GÜLEN AİLESİNİN DAMADI