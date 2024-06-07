FETÖ'de oyun bitmez

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz’un başarılı olması halinde yayınlamak üzere animasyon ve oyun hazırladıklarını anlatmıştı. FETÖ’nün bu gibi dijitalleri sadece rencide etmek, algı yönetmek için değil, haberleşmek için de kullandığı tespit edilmişti. İşte onlardan bazıları:

Daha önce yürütülen FETÖ soruşturmalarında, örgüt mensuplarının, Andorid ve IOS işletim sistemi kurulu cep telefonlarına indirilen “2048 Fun and Relaxing Puzzle Game” adlı oyun görünümlü kriptografik haberleşme uygulaması üzerinden haberleştikleri tespit edilmişti.

15 Temmuz’dan önce darbe konusunda iş birliği içinde olan sivil ve askerlerin, haberleşmek

için popüler mobil oyun Clash of Kings’i kullandıkları ortaya çıkmıştı.

Konya'da yürütülen TSK mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olan eski askeri lise öğrencisi

Y.H., askeri öğrencilerle “Clash Of Clans” adlı oyundaki mesaj odalarından irtibata geçilip talimatlar verildiğini söylemişti.

2017’de itirafçı olan Saffet Serhat K., “Candy Crush” adıyla oyun görünümlü bir haberleşme uygulaması kurulduğunu, bazı örgüt mensuplarının buradan haberleştiklerini ifade etmişti.

İtirafçı olup serbest kalan eski hava harp okulu öğrencisi M.E.Ö, örgüt abisinin kendisinden Antalya'da yaşayan devrelerinin isim ve numaralarını istediğini, veremeyeceğini söyleyince “Kelimelik oyununu indir, bundan sonra oradan konuşalım” dediğini söylemişti.

Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı Serhat Özeren, FETÖ'nün haberleşme ve algı için, popüler mobil oyun sitesi Clash of Kings ve Letgo’yu kullandığını açıklamıştı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da yaptıkları çalışmalar sonucu, FETÖ’cülerin dijital oyunlar üzerinden iletişim kurduklarını anlatmıştı: “4 kişinin oynadığı, 5'inci kişinin dahil olamadığı bir dijital oyunu sürdüğü oyun platformları var. Burada sesli iletişim kurabiliyorlar. Herhangi bir kaydı olmuyor. Bu şekilde iletişim sağlıyorlar.”











